Стала известна стоимость новых Solaris

К концу 2024 года планируется реализовать 80-90 тысяч автомобилей Solaris, но производитель может увеличить темпы производства в будущем.



В автосалонах модели Solaris появятся в середине марта, и на начальном этапе производства планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. Прогнозы по объему продаж будут более точными после объявления цен на модели.



Эксперты считают, что стартовая стоимость новых моделей автомобилей бренда Solaris будет составлять от 1,6 млн рублей, а максимальная цена достигнет 2,5 млн рублей.



Есть опасения, что обслуживание автомобилей Solaris и поставки запчастей могут стать проблемой. Несмотря на потенциальные проблемы с обслуживанием, спрос на Solaris может быть высоким благодаря своей корейской родословной.



Кроме того, компании Hyundai и Kia создали обширную сеть дилеров и сервисных центров в России, что может упростить обслуживание автомобилей Solaris. Вопрос с поставкой комплектующих и расходников, возможно, будет решен с помощью параллельного импорта.