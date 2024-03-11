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Стала известна стоимость новых Solaris

Стала известна стоимость новых Solaris

Автор:
11 марта 2024 15:53
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   KIA   Solaris   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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AGD Automotive Group запустила новый автомобильный бренд Solaris на российском рынке. Ожидается, что автомобили будут конкурировать с моделями Lada и китайскими марками, такими как Kaiyi и Baic. Прогнозируется, что спрос на Solaris будет высоким из-за интереса таксопарков и каршеринговых компаний.

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Метки: Hyundai   KIA   Solaris   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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10  комментариев
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200
Алексей Давыдов Час назад
так и запишем! Купить свободно можно по 2,5 млн рублей минимум.
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3k
Сергей Викторович 20 минут назад
Так что это за авто на самом деле? Это корейские гавно хендай. солярис, или очередное китайское гавно?
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12k
Ligov 49 минут назад
А ведь не так давно вполне приличную машину не азиатского происхождения можно было купить до ляма...(
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Разброс между "пустой" и "топовой", две трети цены ещё одного автомобиля. И это мы не про Роллс Ройс говорим. Что они на эти деньги в него напихали? Коврики и брызговики?
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
так всё-таки, "стало известно" или "эксперты считают, что..."
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Как веста. Но атосалоны уверен задерут стоимость
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Добрый Бабайка

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