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В России появится завод по производству подушек безопасности

В России появится завод по производству подушек безопасности

Автор:
20 февраля 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   машина   подушка безопасности   
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Группа «Соллерс» в 2025 году на своем заводе в Ульяновске планирует начать производство компонентов систем безопасности, таких как подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления. Ранее подобные компоненты производились исключительно иностранными компаниями.

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Метки: Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   машина   подушка безопасности   
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5  комментариев
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9k
vasilykopkov 41 минуту назад
С подушками не все так просто. Это высокотехнологичный продукт, там и ткань нужна специальная и пиропатрон калиброванный, датчики точно настроенные и т.п. Иначе она может не срабатывать, или вообще человека убить. Там одних испытаний делают сотни для каждой модели. Сертифицированные подушки производят, насколько я знаю всего несколько компаний в мире.
Можно вспомнить несколько отзывных компаний из-за одного-двух случаев их некорректной работы с человеческими жертвами.
Так что декларировать это одно, вот когда появятся, тогда и посмотрим.
Дай бог - осилят, я буду рад...
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6k
Александр Минуту назад
У нас, к сожалению, очень много чего только планируется... Планировалось выпускать какой-то чудо ё-мобиль, где это чудо техники? Планировалось, что Сколково станет центром инноваций и производителем невиданных чудес.. И где это всё? Так что, когда я вижу, что у нас что-то ПЛАНИРУЕТСЯ, то сразу становится немного грустно.. Сейчас распилят эти лярды, а потом ручками разведут и, как в анекдоте про старую клячу: "Ну не шмогла я, не шмогла..." Когда что-то делают, то сначала выпускают, тестируют, доводят до ума, а только потом дают анонсы, что мы сделали вот такую вот "загогулину".. А не так, как тут.
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44k
SinigamiRuuk 22 минуты назад
Слышишь про такие лярды...
А когда то нужны были лишь миллионы.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
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