В России появится завод по производству подушек безопасности

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Группа «Соллерс» в 2025 году на своем заводе в Ульяновске планирует начать производство компонентов систем безопасности, таких как подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления. Ранее подобные компоненты производились исключительно иностранными компаниями.
Для реализации этого проекта компания получила заем на сумму 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,5 миллиарда рублей. Планируется создание более 200 новых рабочих мест.
Потребителями продукции станут предприятия группы «Соллерс» и другие российские производители автомобилей.
Потребителями продукции станут предприятия группы «Соллерс» и другие российские производители автомобилей.
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Можно вспомнить несколько отзывных компаний из-за одного-двух случаев их некорректной работы с человеческими жертвами.
Так что декларировать это одно, вот когда появятся, тогда и посмотрим.
Дай бог - осилят, я буду рад...
А когда то нужны были лишь миллионы.