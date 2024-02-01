В России запатентовали «Киберчетвёрку»

Автомобиль сохранил характерные для тольяттинского универсала силуэт, квадратную оптику и радиаторную решётку. При этом боковины универсала получили оригинальные продольные выштамповки, бамперы стали гораздо массивнее, а колёсные арки выполнены почти квадратными.



«Киберчетвёрку» снабдили развитым обвесом с элементами подсветки в порогах, а фары и фонари имеют «пиксельную» структуру из светодиодов. Наконец, для пятидверки придумали новые диски в стилистике колёс, которыми щеголял прототип Tesla Cybertruck в 2019 году.



Никаких данных о том, с какой целью запатентован дизайн универсала, пока нет. Заявка подана от частного лица ещё в октябре 2023 года, хотя опубликована только на днях. При этом в документе указано, что изображённый на эскизах универсал представляет собой электромобиль. Не исключено, что Роспатент публикацией заявки рассекретил какой-то частный проект по строительству электрокаров на классической заднеприводной платформе АВТОВАЗа.