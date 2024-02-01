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В России запатентовали «Киберчетвёрку»

В России запатентовали «Киберчетвёрку»

Автор:
01 февраля 2024 12:02
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Автовсячина   Илон Маск   Приколы   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   патент   
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В открытой базе Роспатента появилась патентная заявка на промышленный образец автомобиля. Названия он не имеет, но на приложенных к заявке эскизах изображён универсал, который явно напоминает ВАЗ-2104, переосмысленный в стилистике Tesla Cybertruck.

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Метки: Cybertruck   Автовсячина   Илон Маск   Приколы   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   патент   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Вторично. Как говорит Лиза Симпсон: "Если что-то называют чем-то чего-то, то это - ничто"))
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0
Andrey Cainikov 12 минут назад
Я вообще подумал, это скрин из Майнкрафта
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617
Const67 36 минут назад
Кто то грант отработал. И доказал оригинальность идеи патентованием. Ну прелесть же.
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1k
Недовольный Херней 59 минут назад
И вот это гавнище еще и патентовали??? Да будь у меня хоть триллионы денех в жизни бы не посмотрел на такое убожество.
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92k
Доктор Джонс Час назад
Отличий от прошлого варианта не нашел.
Но у кого-то:
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12k
Б.Касторский Час назад
Помню смотрел в своё время передачу про Феррари и создание суперкара LaFerrari, очень сильно тогда удивлялся, почему выпускник российского ВУЗа там может предложить достойный дизайн (Данил Кузвесов), а у нас получается вот так, как на картинках к посту. Ответа для себя так и не нашел.
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