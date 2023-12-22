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Интересное видео с чемпионата мира среди водителей вилочных погрузчиков

Интересное видео с чемпионата мира среди водителей вилочных погрузчиков

Автор:
22 декабря 2023 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   погрузчик   соревнование   
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Откровенно говоря, соревнования водителей погрузчиков кажутся далеко не самым интересным мероприятием. Чтобы в этом разувериться, предлагаем вам посмотреть на Stapler Cup ― ежегодные конкурсы для операторов «кары», которые безумно увлекательны.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   погрузчик   соревнование   
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Голос Вселенной Полчаса назад
Интересно, Клаус участвовал?

Ссылка youtu.be
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121
Топор плывёт Полчаса назад
Чемпионы тут.
Ссылка www.youtube.com
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