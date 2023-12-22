Интересное видео с чемпионата мира среди водителей вилочных погрузчиков

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Откровенно говоря, соревнования водителей погрузчиков кажутся далеко не самым интересным мероприятием. Чтобы в этом разувериться, предлагаем вам посмотреть на Stapler Cup ― ежегодные конкурсы для операторов «кары», которые безумно увлекательны.
Впервые мероприятие провели в 1992 году, и с тех пор оно стало традиционным. Водителям погрузчиков необходимо показать все свое умение в погрузке и выгрузке товаров. Для них готовят хитроумные задания, чтобы они показали все свое мастерство. Конкурсы здесь непростые: например, необходимо переложить маленькие вещи или переместить емкости с водой, не расплескав ни капли. Участники должны пройти через полосу препятствий из разных испытаний, при этом постараться сделать это как можно быстрее.
С 2007 года соревнования стали международными, теперь на Stapler Cup приезжают операторы «кар» из разных уголков планеты. Зрителей здесь тоже много: обычно на кубок приезжают тысячи людей. Посмотрите на одно из таких испытаний.
С 2007 года соревнования стали международными, теперь на Stapler Cup приезжают операторы «кар» из разных уголков планеты. Зрителей здесь тоже много: обычно на кубок приезжают тысячи людей. Посмотрите на одно из таких испытаний.
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