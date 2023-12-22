Как звучит суперкар Porsche 911 GT3 R Rennsport за миллион долларов

Звук записывали хоть и прямо на трассе, но при помощи семи микрофонов. Позже саундтрек обработали в аудиостудии.



Специалисты Porsche провели ещё один необычный эксперимент: мелкие частицы резины от покрышек и покрытия гоночного трека собрали и поместили на специальную пластину, которая преобразует звук в вибрации. Подача звучания мотора 911 GT3 R Rennsport на пластину привела к образованию своеобразных паттернов.



Суперкар был представлен в конце сентября. Он построен на базе серийного GT3 R и оснащён безнаддувной оппозитной «шестёркой» объёмом 4,2 литра, развивающей 620 л.с. Для покупателей предложат несколько вариантов выхлопных систем с разным уровнем подавления шума: суперкар можно использовать только на гоночных трассах, но некоторые треки имеют строгие ограничения по уровню громкости звучания выхлопа.