Как звучит суперкар Porsche 911 GT3 R Rennsport за миллион долларов

1203
1
1
Компания Porsche опубликовала необычный видеоролик, посвящённый недавней новинке 911 GT3 R Rennsport. В видео продемонстрировано, как во время испытаний прототипов суперкара было записано звучание его двигателя, раскручивающегося до 9400 об/мин, и выхлопной системы.
Звук записывали хоть и прямо на трассе, но при помощи семи микрофонов. Позже саундтрек обработали в аудиостудии.
Специалисты Porsche провели ещё один необычный эксперимент: мелкие частицы резины от покрышек и покрытия гоночного трека собрали и поместили на специальную пластину, которая преобразует звук в вибрации. Подача звучания мотора 911 GT3 R Rennsport на пластину привела к образованию своеобразных паттернов.
Суперкар был представлен в конце сентября. Он построен на базе серийного GT3 R и оснащён безнаддувной оппозитной «шестёркой» объёмом 4,2 литра, развивающей 620 л.с. Для покупателей предложат несколько вариантов выхлопных систем с разным уровнем подавления шума: суперкар можно использовать только на гоночных трассах, но некоторые треки имеют строгие ограничения по уровню громкости звучания выхлопа.
Специалисты Porsche провели ещё один необычный эксперимент: мелкие частицы резины от покрышек и покрытия гоночного трека собрали и поместили на специальную пластину, которая преобразует звук в вибрации. Подача звучания мотора 911 GT3 R Rennsport на пластину привела к образованию своеобразных паттернов.
Суперкар был представлен в конце сентября. Он построен на базе серийного GT3 R и оснащён безнаддувной оппозитной «шестёркой» объёмом 4,2 литра, развивающей 620 л.с. Для покупателей предложат несколько вариантов выхлопных систем с разным уровнем подавления шума: суперкар можно использовать только на гоночных трассах, но некоторые треки имеют строгие ограничения по уровню громкости звучания выхлопа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках
- Гелик превратили в автодом с кухней и туалетом
- Опубликованы первые снимки российского электрокара Amber
- Ferrari Testarossa превратили в трёхместный электрический спидстер
- Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях
Новости партнёров
реклама