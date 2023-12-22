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Как звучит суперкар Porsche 911 GT3 R Rennsport за миллион долларов

Как звучит суперкар Porsche 911 GT3 R Rennsport за миллион долларов

Автор:
22 декабря 2023 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выхлоп   машина   спорткар   суперкар   
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Компания Porsche опубликовала необычный видеоролик, посвящённый недавней новинке 911 GT3 R Rennsport. В видео продемонстрировано, как во время испытаний прототипов суперкара было записано звучание его двигателя, раскручивающегося до 9400 об/мин, и выхлопной системы.

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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выхлоп   машина   спорткар   суперкар   
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4  комментария
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27k
Влад Час назад
Звучит он как дешёвый мопед.
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3k
Carex 9 минут назад
Сколько 0-200 едет, а квотер? Это главные характеристики спортивной машины.
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6k
alex Полчаса назад
Среди всех немцев только Порш не скурвился
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9k
sedoisever Час назад
А вот эти понты с мусором с дороги, они к чему?
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