FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12332 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Porsche назвала первые характеристики электрического кроссовера Macan EV

Porsche назвала первые характеристики электрического кроссовера Macan EV

Автор:
12 января 2024 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: Macan EV   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
857
10
Porsche рассказала об испытаниях прототипов электрического Macan EV, сопроводив отчёт публикацией первых официальных характеристик. Тестовые кроссоверы уже проехали более 3.5 млн км по всей планете и, вероятнее всего, проедут ещё, хотя премьера электрокара уже не за горами. Любая из модификаций электрокроссовера сможет проезжать без подзарядки не менее 500 км.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Macan EV   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Порше-электричка. Кто бы мне сказал 10 лет назад. Я бы ржал отсюда и до Штутгарта. А теперь это считается нормальным. Как говорится, повестка дня диктует...
Только вот надолго ли вся эта байда? Как по мне нет. В СШП уже приходит осознание. Вспоминается отмена дизельных моторов в Европе. Неудачно. Вангую, что электрички со временем постигнет та же судьба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин
В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Приятного аппетита
Приятного аппетита
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#в мире#ДТП#кино#кот#собака#истории#Разное
#животные#машина#Прикол#Юмор#авто аварии#люди#забавно#природа#США#история
#автомобили#интересное#факты#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#фильм#шоу бизнес#Россия
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Porsche показал салон нового электрического Macan Porsche показал салон нового электрического Macan Volkswagen Beetle скрестили с Porsche Boxster и выставили на продажу Volkswagen Beetle скрестили с Porsche Boxster и выставили на продажу Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках Копия Porsche 911 RSR 3.8 только на батарейках Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном

На что жалуетесь?

Вернуться