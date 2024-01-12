Porsche назвала первые характеристики электрического кроссовера Macan EV

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Porsche рассказала об испытаниях прототипов электрического Macan EV, сопроводив отчёт публикацией первых официальных характеристик. Тестовые кроссоверы уже проехали более 3.5 млн км по всей планете и, вероятнее всего, проедут ещё, хотя премьера электрокара уже не за горами. Любая из модификаций электрокроссовера сможет проезжать без подзарядки не менее 500 км.
Все модификации Porsche Macan EV получат только одну 100-киловаттную батарею — эту ёмкость в Porsche посчитали оптимальной. Перезарядить аккумулятор с 10 до 80 % можно будет всего за 22 минуты, а на пополнение энергозапаса на пробег 100 км потребуется лишь 4 минуты.
Увеличению запаса хода поспособствует продвинутая аэродинамика. Macan EV оснастят набором активных элементов, которые в сочетании с проработанным кузовом обеспечат коэффициент лобового сопротивления 0.25. Это немногим хуже, чем у Tesla Model Y, и значительно лучше, чем у бензинового «Макана» (0.35). По словам представителей Porsche, время, проведённое в аэродинамической трубе, позволило увеличить дальнобойность кроссовера примерно на 85 км.
Двигатели электрокара будут развивать более 600 л. с., а количество тяги на топовых версиях достигнет 1000 Нм. В шасси применят управляемые задние колёса, способные доворачиваться на угол до 5 градусов, активную подвеску с пневмоэлементами и систему управления вектором тяги.
Точная дата премьеры Macan EV пока не называется, но ожидается, что электрокар дебютирует в первом квартале этого года.
Увеличению запаса хода поспособствует продвинутая аэродинамика. Macan EV оснастят набором активных элементов, которые в сочетании с проработанным кузовом обеспечат коэффициент лобового сопротивления 0.25. Это немногим хуже, чем у Tesla Model Y, и значительно лучше, чем у бензинового «Макана» (0.35). По словам представителей Porsche, время, проведённое в аэродинамической трубе, позволило увеличить дальнобойность кроссовера примерно на 85 км.
Двигатели электрокара будут развивать более 600 л. с., а количество тяги на топовых версиях достигнет 1000 Нм. В шасси применят управляемые задние колёса, способные доворачиваться на угол до 5 градусов, активную подвеску с пневмоэлементами и систему управления вектором тяги.
Точная дата премьеры Macan EV пока не называется, но ожидается, что электрокар дебютирует в первом квартале этого года.
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Только вот надолго ли вся эта байда? Как по мне нет. В СШП уже приходит осознание. Вспоминается отмена дизельных моторов в Европе. Неудачно. Вангую, что электрички со временем постигнет та же судьба.