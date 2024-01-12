Porsche назвала первые характеристики электрического кроссовера Macan EV

Все модификации Porsche Macan EV получат только одну 100-киловаттную батарею — эту ёмкость в Porsche посчитали оптимальной. Перезарядить аккумулятор с 10 до 80 % можно будет всего за 22 минуты, а на пополнение энергозапаса на пробег 100 км потребуется лишь 4 минуты.



Увеличению запаса хода поспособствует продвинутая аэродинамика. Macan EV оснастят набором активных элементов, которые в сочетании с проработанным кузовом обеспечат коэффициент лобового сопротивления 0.25. Это немногим хуже, чем у Tesla Model Y, и значительно лучше, чем у бензинового «Макана» (0.35). По словам представителей Porsche, время, проведённое в аэродинамической трубе, позволило увеличить дальнобойность кроссовера примерно на 85 км.



Двигатели электрокара будут развивать более 600 л. с., а количество тяги на топовых версиях достигнет 1000 Нм. В шасси применят управляемые задние колёса, способные доворачиваться на угол до 5 градусов, активную подвеску с пневмоэлементами и систему управления вектором тяги.



Точная дата премьеры Macan EV пока не называется, но ожидается, что электрокар дебютирует в первом квартале этого года.