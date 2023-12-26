Рассекречен интерьер российского электромобиля «Атом» для такси

Аналогичное решение применялось, в частности, на британских «кэбах»: пассажиры располагаются в задней части салона, а рядом с водителем — пространство для сумок и чемоданов. В России до сих пор подобных специализированных модификаций для такси не выпускали.



Есть и ещё одно отличие от обычных версий. На тыльной стороне водительского подлокотника-бокса установлен ЖК-дисплей. Вертикальный «планшет» явно предназначен для задних пассажиров. Какие настройки и развлечения им станут доступны, пока неизвестно.



Боковые двери у машины распашные, центральная стойка кузова отсутствует. Благодаря такому решению доступ к заднему сиденью и площадке для багажа оказывается максимально удобным.



Спереди у «Атома», скорее всего, останется только один дисплей. Он расположен не на панели, а непосредственно на руле. Дополнительная информация будет выводиться на проекционный экран перед водителем.