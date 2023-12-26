FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12268 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Рассекречен интерьер российского электромобиля «Атом» для такси

Рассекречен интерьер российского электромобиля «Атом» для такси

Автор:
26 декабря 2023 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Атом   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
1377
2
На портале «Автоброкер клуб» опубликовано изображение салона российского электромобиля «Атом» в исполнении для такси. Он лишён переднего пассажирского кресла, вместо которого организована площадка для багажа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Атом   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
260
JagaJaga 52 минуты назад
А если пассажиров трое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
274
ruslan d JagaJaga 48 минут назад
Один в багажнике педали крутит
Чисто по доброму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
Александр Минуту назад
WELCOME? А почему тогда уж не 歡迎 , чтобы быть более честными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Killa 11 минут назад
Лучше бы перегородку сделали между водителем и пассажирами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 40 минут назад
Обалдеть! На фига рассекречивать было-то? Сейчас же Маск всё скопирует и сворует для Теслы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
София 45 минут назад
А в случае аварии эти чемоданы не полетят на пассажира?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 48 минут назад
Я не понимаю, они на железе экономят? Мне кажется места там не сильно много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага
Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага
Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море
Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Рисовые террасы Хунхэ-Хани - красота на земле
Рисовые террасы Хунхэ-Хани - красота на земле
Обходите эти места зимой стороной
Обходите эти места зимой стороной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Юмор#ДТП#фильм#Автовсячина#Россия#кот#знаменитости
#интересно#автомобили#люди#Прикол#кино#забавно#новый год#интересное#Еда#Италия
#животные#автомир#факты#аварии#авто аварии#дети#собака#история#трейлер#СССР
Обходите эти места зимой стороной Обходите эти места зимой стороной Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу Mazda представила микровэн Flair с ценой меньше миллиона рублей Mazda представила микровэн Flair с ценой меньше миллиона рублей Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире Ford F-150 Raptor R стал самым мощным пикапом в мире Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж

На что жалуетесь?

Вернуться