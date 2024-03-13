Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда

Taycan Turbo GT обзавёлся модернизированным задним мотором с новым инвертором, но его силовая установка по-прежнему состоит из двух двигателей (у основного конкурента Tesla Model S Plaid три). Номинально они развивают 789 л. с., но активация лаунч-контроля позволит увеличить их отдачу сразу до 1033 сил. Ещё один режим под названием Attack Mode поднимет мощность установки до 1109 л. с., но продлится это только две секунды. Тяговый показатель — 1340 Нм, запас хода не превысит 555 км.



Параллельно Taycan посадили на диету. За счёт новых карбоновых деталей, облегчённых колёс на 21 дюйм, карбон-керамических тормозов и прочих мелочей вроде кресел на углепластиковых каркасах инженерам удалось избавиться от 75 кг.



Ещё на 70 кг электрокар полегчает при установке опционального пакета Weissach, подразумевающего отказ от некоторого оборудования. С Taycan, к примеру, снимут задний диван, часть шумоизоляции и несколько динамиков. Кроме того, в пакет входит более развитое аэродинамическое оперение, включая антикрыло. В шасси по умолчанию применяются адаптивные амортизаторы с особыми настройками и пневмоэлементами.



В итоге стандартный Taycan Turbo GT разгоняется до 100 км/ч за 2.3 секунды, 200 км/ч набирает за 6.6 секунды, а максимальная его скорость составляет 290 км/ч. Показатели Turbo GT с пакетом Weissach — 2.1 и 6.4 секунды и 305 км/ч максималки.



В Porsche делают особый акцент на управляемости новинки и ещё до официального дебюта вывели электрокар на пару престижных трасс в Европе и США. На Нюрбургринге Taycan Turbo GT стал самым быстрым электроседаном, уступив среди батарейных машин главным образом гиперкару Rimac Nevera, а на трассе Laguna Seca оказался абсолютным чемпионом среди "электричек".