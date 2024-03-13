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Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда

Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда

Автор:
13 марта 2024 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   электромобиль   
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Porsche представила самую технологичную, мощную и быструю версию электрокара Taycan. Его моторы могут выдавать до 1109 л. с., что номинально делает его самым мощным Porsche, когда-либо допущенным на дороги общего пользования. Приём заказов уже открыт, цена в Европе — от 240 000 евро или от 24 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   электромобиль   
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