Похитители автомобильных фар вышли на новый уровень - варварский

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В своё время лёгкость, с которой преступники снимали фары с ранних Porsche Cayenne, хорошо подпортила нервы владельцам дорогих кроссоверов. Инженеры марки жёсткий урок усвоили, и сейчас оптика с немецких автомобилей так просто не сдёргивается, однако интерес к ней у воров, похоже, не пропал. Ярким примером можно считать этот Taycan Cross Turismo из Дюссельдорфа.
Снимки электромобиля, с которого варварским методом сняли фары, опубликовал пользователь портала Reddit с ником No_Supermarket9751. Чтобы добраться до оптики, преступники ножницами по металлу разрезали алюминиевые крылья «Тайкана». Как утверждает автор, на фото запечатлено авто его товарища.
Владелец машины оповестил о краже полицию, но информации о том, пойманы ли воры, пока нет. По предварительным подсчётам, стоимость одной фары для Taycan варьируется от 2.9 до 3.6 тысячи долларов, тогда как за крылья дилеры просят в районе 650 долларов за штуку.
Владелец машины оповестил о краже полицию, но информации о том, пойманы ли воры, пока нет. По предварительным подсчётам, стоимость одной фары для Taycan варьируется от 2.9 до 3.6 тысячи долларов, тогда как за крылья дилеры просят в районе 650 долларов за штуку.
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Метки: Porsche Автовсячина Германия авто автомир автомобили вор машина фара
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Машины, оснащённые современными системами охраны, и современными технологиями, просто угоняют. А потом, в отстойнике, делай что хочешь. Это быстро и безопасно. Разбирать на месте современные машины никто не будет. Это идиотизм. Стащить фару с Порше, это одно. Разобрать салон вообще другое. Особенно 12 за ночь. Эти весёлые ребята, которые вскрыли крылья, при определённой сноровке, потратили полчаса.
Так что, уж простите, но попахивает...