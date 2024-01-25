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Похитители автомобильных фар вышли на новый уровень - варварский

Похитители автомобильных фар вышли на новый уровень - варварский

Автор:
25 января 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   вор   машина   фара   
1721
3
В своё время лёгкость, с которой преступники снимали фары с ранних Porsche Cayenne, хорошо подпортила нервы владельцам дорогих кроссоверов. Инженеры марки жёсткий урок усвоили, и сейчас оптика с немецких автомобилей так просто не сдёргивается, однако интерес к ней у воров, похоже, не пропал. Ярким примером можно считать этот Taycan Cross Turismo из Дюссельдорфа.

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Метки: Porsche   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   вор   машина   фара   
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7k
Alex 52 минуты назад
Ставлю на черное.
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850
Шурман 36 минут назад
Резали они только из за того что был заказ и не хотели крепления на фарах портить .
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850
Шурман 38 минут назад
Бывает , помню у меня в 2015 году машину разобрали , днем в торжественной обстановке получили новый бмв ф11 2015 года , покатались вечером с детьми и поставил у дома . На следующие утро жена спустилась с детьми ну а я по привычке с балкона открыл им машину , фары загорелись а потом крик жены . Выбегаю на улицу и просто в ахере , заднее стекло разбито , в машине нет всего салона , нет руля , нет эирбаков , нет всей системы айдрайв , капот открываю и бляха а там и всего блока нет
. Вызвали полицию а мне говорят мы уже 7 раз были на вашей улице за эту ночь и утро и типа вы достали звонить и кинули трубку . Перезваниваю еще раз а мне говорят а ну уточните адрес и голос за кадром да ладно типа уже 10 бмв . С ментами пообщался сказали за ночь 12 машин
я потом еще долго с страховкой судился а машину на эвакуаторе назад в бмв увезли и вот там выяснилось что все машины были куплены в течении месяца именно у них и у полиции возникли вопросы к автосалону .
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61k
Олег 48 минут назад
а ЧТО ТАКОГО есть в куске пластмассы за 3 килобакса? Процессоры, моторчики, компьютеры?
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63
Артём Олег 5 минут назад
Всё перечисленное.
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40k
Седой Час назад
Варвары!!!
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