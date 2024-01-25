Похитители автомобильных фар вышли на новый уровень - варварский

Снимки электромобиля, с которого варварским методом сняли фары, опубликовал пользователь портала Reddit с ником No_Supermarket9751. Чтобы добраться до оптики, преступники ножницами по металлу разрезали алюминиевые крылья «Тайкана». Как утверждает автор, на фото запечатлено авто его товарища.



Владелец машины оповестил о краже полицию, но информации о том, пойманы ли воры, пока нет. По предварительным подсчётам, стоимость одной фары для Taycan варьируется от 2.9 до 3.6 тысячи долларов, тогда как за крылья дилеры просят в районе 650 долларов за штуку.