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Без ДТП. С такими родственниками и врагов не надо

Без ДТП. С такими родственниками и врагов не надо

Автор:
11 декабря 2023 09:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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В Китае бабушка с дедушкой на игрушечном автомобиле перевозили внука по пешеходному переходу и в какой-то момент он упал на проезжую часть. Глядя на их реакцию возникает очень много вопросов.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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8  комментариев
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4k
Владимир 2 часа назад
у них этих внуков-ну,просто -завались...
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36k
Опаньки 58 минут назад
по дороге другого посадят - никто и не заметит разницы
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6k
мемфрид Час назад
Маразм крепчал
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3k
Saplus 2 часа назад
Как-то на пожар на съемки выезжали, частный дом горел. Там бабка сама в окно вылезла, а внуков оставила. Видимо, окситоцин через поколение уже не работает.
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58k
dima423 2 часа назад
они в маразме чтоль уже...
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Ничего удивительного. Старые уже оба.
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