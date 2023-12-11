Без ДТП. С такими родственниками и врагов не надо

1592
1
1
В Китае бабушка с дедушкой на игрушечном автомобиле перевозили внука по пешеходному переходу и в какой-то момент он упал на проезжую часть. Глядя на их реакцию возникает очень много вопросов.
Ссылки по теме:
- Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб
- 40 автомобилей попали в ДТП под Екатеринбургом
- 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов
- Частная скорая помощь попала в аварию на Кутузовском проспекте в Москве
- Скатился с горки и придавил женщину
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП машина
Новости партнёров
реклама