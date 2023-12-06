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Без ДТП и без мозгов. Переезд ЖД путей

Без ДТП и без мозгов. Переезд ЖД путей

Автор:
06 декабря 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   
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Извиняюсь за такой заголовок, но приличных слов подобрать не получается. Какой-то индивид решил переехать ЖД пути рядом с основным переездом, который был закрыт на время движения товарного состава. Место действия - Красноармейский район Краснодарского края. Смотреть целиком.

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Метки: Видео   ДТП   ЖД   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   
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15  комментариев
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2k
Илья Час назад
Безнаказанность порождает вседозволенность . Выкатили бы ему счёт за обслуживание состава после экстренного торможения + лишение пра пожизненно и показали по всем каналам , что он натворил и сколько он за это заплатит. Количество идиотов готовых творить такую дить сократилось бы в разы.
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10k
Борис Карабанов 2 минуты назад
Реклама "Нивы".
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94
Кос 2 минуты назад
Кубаноиды они такие.....
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8
Вася Ложкин 5 минут назад
Краснодар... Даже ставки не нужны и так всё ясно.
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1k
Александр 20 минут назад
Видео есть, номера наверное видно, вполне можно без прав дурачка оставить, а ржд может и счёт выставить.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
П-ц! Из-за него составу пришлось замедлиться, и теперь все остальные пол часа будут стоять и ждать, пока состав снова разгонится!
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34k
Fat Lynx Час назад
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16k
ss Час назад
Дебил.
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14k
котегRUS Час назад
у водилы мозгов не больше чем в Ниве..
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26k
Федор 2 часа назад
Ну что в голове у этого индивидуума? Всё что угодно но только не мозги!
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