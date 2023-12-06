Без ДТП и без мозгов. Переезд ЖД путей

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Извиняюсь за такой заголовок, но приличных слов подобрать не получается. Какой-то индивид решил переехать ЖД пути рядом с основным переездом, который был закрыт на время движения товарного состава. Место действия - Красноармейский район Краснодарского края. Смотреть целиком.
Осторожно, много мата!
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