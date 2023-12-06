Поездка с огоньком

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Дептранс опубликовал ролик с возгоранием автомобиля такси в Москве на Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30. По уточненным данным пострадал только водитель такси, которого с ожогом руки доставили в медучреждение.
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а его еще и обслуживать надо, причем по пробегу, а не по времени. на это все забивают, вот результат.