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Поездка с огоньком

Поездка с огоньком

Автор:
06 декабря 2023 09:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГБО   ДТП   Дептранс   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   взрыв   машина   такси   
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Дептранс опубликовал ролик с возгоранием автомобиля такси в Москве на Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30. По уточненным данным пострадал только водитель такси, которого с ожогом руки доставили в медучреждение.

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Метки: Видео   ГБО   ДТП   Дептранс   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   взрыв   машина   такси   
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7  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Скорее всего ГБО. Такси любят это дело
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CyraxMotorsport 5 минут назад
да бзднул он в момент прикуривания,вот и жахнуло)))
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264
Роман Полчаса назад
кустарно установленное на китайский автомобиль ГБО. таксопарки это как плюс представляют, и водители любят на топливе экономить, хотя машина на газу по аренде дороже.
а его еще и обслуживать надо, причем по пробегу, а не по времени. на это все забивают, вот результат.
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Не совсем уверен... Но это точно камеры дептранса?
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6k
ДеониS 2 часа назад
зачем это выкладывать! с такой надписью во весь экран
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