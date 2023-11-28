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"Встретились как-то два барана на узкой дороге"

"Встретились как-то два барана на узкой дороге"

Автор:
28 ноября 2023 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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ДТП на трассе между Симферополем и Севастополем. Так "торопились", что готовы были несколько часов потратить на ожидание сотрудников ГИБДД.

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Метки: Видео   ДТП   Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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6  комментариев
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57k
dima423 52 минуты назад
Ну если рег и баран, то на микроавтобусе феерический долбайоп)
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28k
Lehoia 42 минуты назад
Это же всем известные Биба и Боба!
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62k
pynh 46 минут назад
где узкая дорога? просто долбо"б на бусике
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3k
Дмитрий 53 минуты назад
Вот никогда не понимал - в чём проблема объехать и дальше спешить? На кой хер заниматься учительством? Не уступили тебе - объезжай и спеши дальше. Наблюдал таких оленей на М4 этим летом, учили друг друга минут 15 - идиоты
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