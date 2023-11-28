"Встретились как-то два барана на узкой дороге"

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ДТП на трассе между Симферополем и Севастополем. Так "торопились", что готовы были несколько часов потратить на ожидание сотрудников ГИБДД.
ДТП на 0:55, но лучше смотреть целиком
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