"Встретились как-то два барана на узкой дороге"

ДТП на трассе между Симферополем и Севастополем. Так "торопились", что готовы были несколько часов потратить на ожидание сотрудников ГИБДД.

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ДТП на 0:55, но лучше смотреть целиком ДТП на трассе между Симферополем и Севастополем. Так "торопились", что готовы были несколько часов потратить на ожидание сотрудников ГИБДД. 2023-11-28T10:10:09+03:00 Пропустить

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