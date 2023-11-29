Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб

26 ноября на трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана 55-летний водитель Лады Гранты на летний резине наехал на дорожное ограждение, из-за чего автомобиль развернуло. Он вышел осмотреть повреждения и через непродолжительное время был сбит 60-летний водителем на Шкоде. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался.

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26 ноября на трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана 55-летний водитель Лады Гранты на летний резине наехал на дорожное ограждение, из-за чего автомобиль развернуло. Он вышел осмотреть повреждения и через непродолжительное время был сбит 60-летний водителем на Шкоде. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался. 2023-11-29T10:12:41+03:00 Пропустить

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