FISHKINET
Сообщество Аварии 7374 поста • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб

Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб

Автор:
29 ноября 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1580
3
1
26 ноября на трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана 55-летний водитель Лады Гранты на летний резине наехал на дорожное ограждение, из-за чего автомобиль развернуло. Он вышел осмотреть повреждения и через непродолжительное время был сбит 60-летний водителем на Шкоде. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Андрей Иванов Час назад
А сбивший как ехал - по ограждению?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Дорога ужасная, видимость отвратительная. Что нужно сделать? Верно! Педаль газа - в пол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 52 минуты назад
короче регик виноват, так бы было видно фары жертвы а он их перекрыл собой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
ruslan d Час назад
Дам полосы то нет, как он так летел ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
Два старых идиота собрались в одном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38662



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
В Алтайском биосферном заповеднике засняли медведицу во время кормления малышей
В Алтайском биосферном заповеднике засняли медведицу во время кормления малышей
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#ДТП#животные#забавно#кино#фильм#подборка#улыбнуло
#машина#в мире#интересно#аварии#история#позитив#факты#Китай#Россия#удивительно
#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#интересное#Автовсячина#дети#Ynews#США#Жизнь
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Упавшее дерево раздавило машину с людьми Упавшее дерево раздавило машину с людьми Авария дня. Даже не пытался увернуться Авария дня. Даже не пытался увернуться Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области Одним махом не стало всей семьи Одним махом не стало всей семьи

На что жалуетесь?

Вернуться