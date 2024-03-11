Скорой помощи хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

Колунов также отметил, что водители скорой помощи при таких действиях не должны нести ответственность за повреждения неправильно припаркованных автомобилей. Он также считает необходимым оснастить автомобили скорой специальными силовыми бамперами.



Критики возражают и говорят, что такая практика может привести к злоупотреблениям и возможному повреждению неправильно припаркованных автомобилей.



Также сложно трактовать определение «экстренный вызов», поскольку в большинстве случаев скорая помощь едет на вызов, связанный со здоровьем человека, но без непосредственной угрозы для жизни.