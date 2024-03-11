Скорой помощи хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

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Инициатива депутата Госдумы Сергея Колунова вызвала широкое обсуждение в обществе. Он предложил разрешить водителям скорой помощи таранить неправильно припаркованные автомобили, если они создают препятствия для проезда к месту вызова. Однако это будет возможно только в экстренных случаях, когда под угрозой находится жизнь человека.
Колунов также отметил, что водители скорой помощи при таких действиях не должны нести ответственность за повреждения неправильно припаркованных автомобилей. Он также считает необходимым оснастить автомобили скорой специальными силовыми бамперами.
Критики возражают и говорят, что такая практика может привести к злоупотреблениям и возможному повреждению неправильно припаркованных автомобилей.
Также сложно трактовать определение «экстренный вызов», поскольку в большинстве случаев скорая помощь едет на вызов, связанный со здоровьем человека, но без непосредственной угрозы для жизни.
Критики возражают и говорят, что такая практика может привести к злоупотреблениям и возможному повреждению неправильно припаркованных автомобилей.
Также сложно трактовать определение «экстренный вызов», поскольку в большинстве случаев скорая помощь едет на вызов, связанный со здоровьем человека, но без непосредственной угрозы для жизни.
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Да, и еще тех, кто специально НЕ ПРОПУСКАЕТ. Таких, судя по видео, полно.
ДАВНО ПОРА!!!
"Законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении обязанностей"