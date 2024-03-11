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Скорой помощи хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

Скорой помощи хотят разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили

Автор:
11 марта 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   врач   машина   скорая помощь   штраф   
1338
1
Инициатива депутата Госдумы Сергея Колунова вызвала широкое обсуждение в обществе. Он предложил разрешить водителям скорой помощи таранить неправильно припаркованные автомобили, если они создают препятствия для проезда к месту вызова. Однако это будет возможно только в экстренных случаях, когда под угрозой находится жизнь человека.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   врач   машина   скорая помощь   штраф   
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14  комментариев
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3k
Rom 2 часа назад
Не важно, на какой вызов едет скорая помощь, на "важный" или "не важный"...нет такого определения. Есть вызов - должна проехать. И пожарные. "Там сильно горит, или так, умеренно, чуток"? )) Есть вызов - едут, и ТАРАНЯТ всех, кто перекрывает проезд.
Да, и еще тех, кто специально НЕ ПРОПУСКАЕТ. Таких, судя по видео, полно.
ДАВНО ПОРА!!!
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736
Борис Колесниченко Минуту назад
ну яхз, по-моему решать правильно или неправильно припаркован может только ГИБДД, должны быть тогда компенсации ущерба предусмотрены. И потом, чтобы правильно парковаться нужна инфраструктура и ее развивать, а то получается парковаться негде, и паркуйся "правильно" как хочешь. Понятно когда скорую не пропускают, тут без вопросов.
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7k
Roman Час назад
А ещё надо встроить в поток бульдозеры: зелёный загорелся и бульдозер со светофора тронулся. Чтоб дебилы быстрее трогаться тренировались. Ну и криво припаркованных подравнивать, конечно же.
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1k
Glassy Час назад
"Критики возражают и говорят, что такая практика может привести к злоупотреблениям и возможному повреждению неправильно припаркованных автомобилей." - ой мляя! А что возбудились? Машины правильно парковать не умеете, критики?
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−3
brant431 Glassy Час назад
критики правы
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Не забывайте что водители скорых тоже люди и среди них тоже хватает больных на голову идиотов , многие их них сразу оденут короны и включат синдром вахтёра.
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200
Алексей Давыдов Отвратительный Мужик Час назад
да-да...на коломенской наблюдал сцену как скорая неслась по встречке, создав пару аварийных ситуаций...потом повернула к метро и врачи пошли в магазин.
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10
mklaren Час назад
К сожалению дальше разговоров не пойдет. А кто будет восстанавливать разбитую скорую помощь водитель или у нас скорая на броневики пересядет.
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13k
Djeff Час назад
Не только скорой...
"Законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении обязанностей"
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−3
brant431 Djeff Час назад
не вопрос, главное чтобы не ошиблись решая правильно/неправильно припаркован
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8k
Alex 2 часа назад
Поддерживаю. Надо еще им разрешить шмалять в неадекватов.
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−3
brant431 Alex Час назад
а если им показалось, или водила сам неадекват, а если....
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