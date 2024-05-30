Самокатчикам-нарушителям сильно увеличили штрафы

Теперь размер новых штрафов выглядит следующим образом:

- Передача управления электросамокатом ребенку – 10 000 рублей

- Поездка с пассажиром (вдвоем) – 5 000 рублей

- Неспешивание на пешеходном переходе – 1 000 рублей

- Неправильная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) – 500 рублей

- Управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) – от 100 до 150 тысяч рублей, в зависимости от оператора.



Эти штрафы прописаны в договорах оферты, которые пользователи подписывают при установке приложений.



Штрафы списываются с банковской карты пользователя. В случае серьезных нарушений операторы могут также заблокировать аккаунт пользователя.