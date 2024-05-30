Самокатчикам-нарушителям сильно увеличили штрафы

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Операторы кикшеринга, такие как Whoosh, МТС ЮРент и Яндекс, увеличили размеры штрафов за нарушения правил сервиса. Также были ужесточены санкции за нарушения ПДД при управлении электросамокатами.
Теперь размер новых штрафов выглядит следующим образом:
- Передача управления электросамокатом ребенку – 10 000 рублей
- Поездка с пассажиром (вдвоем) – 5 000 рублей
- Неспешивание на пешеходном переходе – 1 000 рублей
- Неправильная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) – 500 рублей
- Управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) – от 100 до 150 тысяч рублей, в зависимости от оператора.
Эти штрафы прописаны в договорах оферты, которые пользователи подписывают при установке приложений.
Штрафы списываются с банковской карты пользователя. В случае серьезных нарушений операторы могут также заблокировать аккаунт пользователя.
- Передача управления электросамокатом ребенку – 10 000 рублей
- Поездка с пассажиром (вдвоем) – 5 000 рублей
- Неспешивание на пешеходном переходе – 1 000 рублей
- Неправильная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) – 500 рублей
- Управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) – от 100 до 150 тысяч рублей, в зависимости от оператора.
Эти штрафы прописаны в договорах оферты, которые пользователи подписывают при установке приложений.
Штрафы списываются с банковской карты пользователя. В случае серьезных нарушений операторы могут также заблокировать аккаунт пользователя.
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Немного историй о заре автомобилизма.
1) Закон красного флага
В 1865 году в Англии был принят закон, согласно которому автомобили в городе могли двигаться не быстрее 3 км в час, а за городом 6 км в час. Экипаж должен был состоять из трех человек, один из них должен был идти впереди машины с красным флагом днем и красным фонарем ночью.
Утверждалось, что автомобили разбивают дороги, пугают граждан и их лошадей. «Закон красного флага» фактически уничтожил зарождающуюся автомобильную промышленность в Великобритании – и вперед вырвались конструкторы машин из Франции и Германии.
Забавно то, что историки сходятся во мнении, что там речь зашла не о безопасности, а о конкурентной борьбе.
Подобный закон поныне действует и в США - Теннесси в некоторой степени применяет оскорбительный закон для слабой половины человечества: если женщина на территории находится за рулем и тронется с места, впереди обязательно должен идти или мужчина убегает, который будет размахивать флагом и предупреждать тем самым об опасность пешеходов и других водителей. И куда смотрят только прославленные американские феминистки?
2) Выдержки из статьи «На зарѣ русского автомобизма» ( А. П. Нагель Возрождение , №1528, 8 августа 1929 г.)
2.1) Впервые я увидел этот «экипаж без лошадей», как тогда называли автомобиль, на территории Невскаго и Литейнаго.
Скандаль был полным.
Все движение было нарушено лошади извозчиков становились на дыбы, брыкались и лѣзли на тротуаръ, конки катились друг на друга, а ихъ клячи, свернув съ рельсъ в сторону, включили все усилія, чтобы оборвать постромки.
Городские метались в панике, пытаясь навести порядок.
И среди этого хаоса медленно и зрелищно с грохотомъ и лязгомъ ползло высокое сооружение, заполненное шестеркой или семейными пассажирами, взирающими съ радостнымъ удивлениемъ на переменный имиъ эффект.
2.2) Многие улицы были «запрещены» совершенно случайно, а при ѣздѣ по разрѣшеннымъ предписывалось въ случаѣ лошадь мгновенно останавливаться, вылѣзать и стараться закрыть свой автомобиль, что, конечно, было легче предписать, чѣмъ сдѣлать.
2.3) Такъ, например, в Харьковѣ, было издано распоряженіе, которымъ было полностью запрещено автомобильное възда впредь до того времени, когда лошадь привыкнутъ к виду автомобиля.
2.4) Въ Николаевѣ, при переѣздѣ черезъ знаменитый Николаевский мост, предписывалось впрягать в автомобиль лошади…
3) Зоозащита. Мы же все любим коровок, лошадок и прочую мясосодержащую фауну?
В Дании до сих пор официально действует закон, согласно которому водитель должен съехать на обочину, если его автомобиль опасается лошадь, везущая повозку. Если животное начнет сильно нервничать, автомобилист должен спрятать машину под специальным прикрытием, которая обязательно должна находиться в машине с аптечкой и огнетушителем.
Такой же закон действует и в штате Пенсильвания, вот только в продолжении, где сказано: если и покрытие не поможет, водитель обязан разобрать машину и спрятать ее от лошади в кустах. Но это еще не все, чем отличилась Пенсильвания: автомобилисты, которые едут по сельским дорогам штата ночью, каждую милю должны выстреливать ракету в воздух и ждать 10 минут, чтобы дорога расчистилась.
4) Джей-Уокер... Обращение к автопрому...
Раньше дорога воспринималась как часть тротуара. И прохожие переходили по ней так, как им хотелось. С увеличением количества машин и, соответственно, с увеличением количества сбитых ими пешеходов, начали задумываться, что же делать с этой проблемой, доходило до предложения запретить авто... Тогда автопроизводители США в 1905 году придумали и начали культивировать в средствах информации такой термин, как Джей-Уокер, то есть человек, идущий по дороге туда, где ему вздумается. Но, по сути, это слово расшифровывалось как Деревенщина (сейчас подобную окраску имеет термин «двухколёсные петушки», даже заказчик тот же). И это принесло свои плоды. Никто не хотел, чтобы его так называли. Очень хорошо по этой теме прошёл "Адам портит всё".
Итог? Идиоты? Ну конечно же да! Гляньте только, во что превратился автопром! Какие красавцы и красавицы бороздят безбрежные просторы автодорог?
Это я к чему? Замените слово «автомобиль» на слово «электросамокат» (петушки на самокатиках) или на слово «скутер» (хрустики).
5) Вам сейчас покажется, что я резко сменил тему, но это не так.
За всю историю авиации как только не хулиганили пилоты? То Нестеров какую богопротивную петлю вверх тормашками сделает, то Чкалов под мостом пролетит или Привалов какой-нибудь, то Цымбал керосином обдаст, то ещё чего удумают. Все эти люди сейчас смотрятся в наших глазах титанами смелости, столпами величия. Во многом это правда, но по другой причине - они своим поведением раскрывали возможности авиации, а сами они были хулиганистыми идиотами (потенциальными лауреатами Премии Дарвина).