Рулоны с бумагой чуть не придавили клиентов магазина

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В китайском городе Люян (провинция Хунань), транспортировка массивных рулонов пошла не по плану и едва не закончилась трагедией. Камера наблюдения запечатлела инцидент.
Несколько массивных рулонов с бумагой сорвались с грузовика и покатились по улице. Друг владельца магазина, вышедший на улицу, едва не оказался на их пути.
По сообщениям СМИ, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Несколько автомобилей и мотоциклов получили повреждения.
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