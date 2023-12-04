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Рулоны с бумагой чуть не придавили клиентов магазина

Рулоны с бумагой чуть не придавили клиентов магазина

Автор:
04 декабря 2023 07:47
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   авто   в мире   инцидент   происшествие   
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В китайском городе Люян (провинция Хунань), транспортировка массивных рулонов пошла не по плану и едва не закончилась трагедией. Камера наблюдения запечатлела инцидент.

Несколько массивных рулонов с бумагой сорвались с грузовика и покатились по улице. Друг владельца магазина, вышедший на улицу, едва не оказался на их пути.

По сообщениям СМИ, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Несколько автомобилей и мотоциклов получили повреждения.

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Метки: Видео   Китай   авто   в мире   инцидент   происшествие   
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Бомбардир 13 минут назад
Устроили боулинг.
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