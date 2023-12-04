Рулоны с бумагой чуть не придавили клиентов магазина

Несколько массивных рулонов с бумагой сорвались с грузовика и покатились по улице. Друг владельца магазина, вышедший на улицу, едва не оказался на их пути.

По сообщениям СМИ, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Несколько автомобилей и мотоциклов получили повреждения.