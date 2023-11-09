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Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео

Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео

Автор:
09 ноября 2023 07:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ГАЗ   Китай   автоцистерна   в мире   инцидент   
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В провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, взорвалась автоцистерна со сжиженным газом. Инцидент попал в объектив нескольких камер видеонаблюдения.

На опубликованных в сетях кадрах видно, как рабочих окатывает содержимым цистерны. Когда мужчины пытаются спастись бегством, происходит взрыв.

Момент происшествия попал в объектив камер видеонаблюдения

По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще двое – пострадали. Отмечается, что по счастливому стечению обстоятельств огонь не задел автозаправочную станцию.

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Метки: Видео   ГАЗ   Китай   автоцистерна   в мире   инцидент   
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6  комментариев
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23k
Слепой Пью Час назад
Идиёты люк открыли. Наверное, зажигалки заправить хотели или домой по ведру газа унести...
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8k
Владимир Час назад
Бегут как инвалиды. Тут валить надо со всех ног...а они ещё останавливаются.
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Себастьян Перейра

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