Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео

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В провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, взорвалась автоцистерна со сжиженным газом. Инцидент попал в объектив нескольких камер видеонаблюдения.
На опубликованных в сетях кадрах видно, как рабочих окатывает содержимым цистерны. Когда мужчины пытаются спастись бегством, происходит взрыв.
Момент происшествия попал в объектив камер видеонаблюдения
По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека, еще двое – пострадали. Отмечается, что по счастливому стечению обстоятельств огонь не задел автозаправочную станцию.
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Начали болты подтягивать, где травило понемнргу
Болт сорвало
Пошла утечка посерьезней
.
Если бы люк сорвало, там фонтан был бы, их моментально в ледышки превратил бы