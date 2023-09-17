Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

В Китае один нехороший человек испортил день сразу нескольким посетителям тренажёрного зала. Он вылил моторное масло на лестницу, в результате чего несколько людей пострадали.
Один из посетителей зала позвонил в полицию и сообщил, что кто-то пролил машинное масло на лестницу и есть пострадавшие. Одного из них пришлось госпитализировать.
Сотрудники полиции изучили запись с камеры наблюдения и вскоре задержали нехорошего человека.
Мужчина жил неподалеку и уже был у полицейских "на карандаше". В своё оправдание задержанный заявил, что ему мешает шум из зала. Мужчину приговорили к административному аресту на 12 суток.
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