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Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

Автор:
17 сентября 2023 14:17
Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   люди   тренажёрный зал   
1780
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В Китае один нехороший человек испортил день сразу нескольким посетителям тренажёрного зала. Он вылил моторное масло на лестницу, в результате чего несколько людей пострадали.

Один из посетителей зала позвонил в полицию и сообщил, что кто-то пролил машинное масло на лестницу и есть пострадавшие. Одного из них пришлось госпитализировать.

Сотрудники полиции изучили запись с камеры наблюдения и вскоре задержали нехорошего человека.

Мужчина жил неподалеку и уже был у полицейских "на карандаше". В своё оправдание задержанный заявил, что ему мешает шум из зала. Мужчину приговорили к административному аресту на 12 суток.

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Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   люди   тренажёрный зал   
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12  комментариев
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19k
Андрей 2 часа назад
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7k
Нестерин Сергей 45 минут назад
Обуелый персонаж.
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8k
sedoisever 50 минут назад
Как-то мягко 12 суток. Тут можно покушение на убийство припаять.
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3k
Артур Котовой Час назад
Минус 10 000 соц.рейтинга
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10k
Бритва Час назад
первое, чему должен научиться спортсмен - это технично падать.
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Alex Час назад
Пиз**ц, вот упырь жирный. Голову гадо ему проломить штангой.
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24k
Axel Час назад
Вот же редиска
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13k
НИКТО 2 часа назад
...Аж копчик съёжился
. ...Есть почин! Ждём тиктоковских новостей с видами местных экскалаторов и пр. ступенек от малолетних диверсантов с видеокамерами
...Теперь только двумя руками за поручень и как по минному полю
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