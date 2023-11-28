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ГИБДД опять поменяет правила постановки автомобилей на учёт

ГИБДД опять поменяет правила постановки автомобилей на учёт

Автор:
28 ноября 2023 15:32
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   штраф   
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В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект об изменении процедуры снятия автомобилей с учета и введении уголовной ответственности за фальсификацию договоров купли-продажи автотранспортных средств.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   штраф   
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4  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 57 минут назад
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45k
Цыц тут у меня 40 минут назад
"В офисе у продавца будут проверять оригинал документа и данные."
Расшифруйте эту фразу, кто может.
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3k
Вячеслав 46 минут назад
Это не ГИБДД меняет порядок это наше правительство не знает где еще найти денег.
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Добрый Бабайка

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