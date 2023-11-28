ГИБДД опять поменяет правила постановки автомобилей на учёт

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В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект об изменении процедуры снятия автомобилей с учета и введении уголовной ответственности за фальсификацию договоров купли-продажи автотранспортных средств.
Согласно предложенным поправкам, возможно будет осуществить снятие автомобиля с учета в тот же день продажи, если соответствующий договор был оформлен через портал госуслуг или с помощью нотариуса.
Для владельцев, заключивших сделку купли-продажи в письменной форме, процедура регистрации станет более сложной. В текущей редакции законопроекта не предусматривается возможность снятия автомобиля с учета по такой сделке. Однако предполагается сохранить эту опцию для граждан, но с определенными ограничениями. После заключения сделки в письменной форме необходимо будет подождать десять дней, после чего обращаться в ГИБДД (через "Госуслуги" снятие с учета не будет возможным). В офисе у продавца будут проверять оригинал документа и данные.
Также предлагается уголовная ответственность за оформление фиктивной сделки, направленной на избежание штрафов за нарушения с камер ГИБДД. Если будет установлено, что договор купли-продажи поддельный, гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка документов".
Также предложено увеличить срок возможного привлечения к ответственности за нарушение правил регистрации. По актуальному закону, покупатель должен зарегистрировать автомобиль в ГИБДД в течение 10 дней с момента его приобретения. В противном случае возможно наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, но срок давности для этого нарушения составляет два месяца.
Однако если автомобиль сменил владельца в течение десяти дней, новый владелец уже не может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ, так как предыдущий владелец не выполнил обязанность по регистрации автомобиля. По предложенным поправкам, штрафы будут налагаться на водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями, а не на тех, кто не поставил транспортное средство на учет.
Для владельцев, заключивших сделку купли-продажи в письменной форме, процедура регистрации станет более сложной. В текущей редакции законопроекта не предусматривается возможность снятия автомобиля с учета по такой сделке. Однако предполагается сохранить эту опцию для граждан, но с определенными ограничениями. После заключения сделки в письменной форме необходимо будет подождать десять дней, после чего обращаться в ГИБДД (через "Госуслуги" снятие с учета не будет возможным). В офисе у продавца будут проверять оригинал документа и данные.
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Также предлагается уголовная ответственность за оформление фиктивной сделки, направленной на избежание штрафов за нарушения с камер ГИБДД. Если будет установлено, что договор купли-продажи поддельный, гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка документов".
Также предложено увеличить срок возможного привлечения к ответственности за нарушение правил регистрации. По актуальному закону, покупатель должен зарегистрировать автомобиль в ГИБДД в течение 10 дней с момента его приобретения. В противном случае возможно наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, но срок давности для этого нарушения составляет два месяца.
Однако если автомобиль сменил владельца в течение десяти дней, новый владелец уже не может быть привлечен к ответственности по статье 19.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ, так как предыдущий владелец не выполнил обязанность по регистрации автомобиля. По предложенным поправкам, штрафы будут налагаться на водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями, а не на тех, кто не поставил транспортное средство на учет.
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Расшифруйте эту фразу, кто может.
Во вторых, ты походу вообще не в теме сколько развелось авто-мошенников, особенно среди перекупов.