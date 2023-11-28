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Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе

Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе

Автор:
28 ноября 2023 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   реплика   
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На аукционе Cars&Bids идут торги за Lancia Stratos, которая выглядит как настоящая, но при этом является стопроцентной репликой. Купе разработала фирма LB Specialist Cars, ранее известная как Lister Bell. За одну из самых качественных копий культового ралли-кара предлагают сейчас 55 тысяч долларов, но до конца торгов ещё есть время и всё может измениться.
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Метки: Lancia   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   реплика   
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andrejw0az2009 2 часа назад
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