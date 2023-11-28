Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе

Реплика Lister Bell, которую продавали под обозначением STR, базировалась на кастомном шасси с пространственной рамой, подвеской на двойных поперечных рычагах и стеклопластиковыми панелями кузова. Аутентичный дизайн дополнялся аскетичным салоном с креслами-«ковшами» и четырёхточечными ремнями безопасности.



Выставленный на продажу экземпляр располагает аналоговыми приборами от Fiat 124, нуждающимся в починке кондиционером, навигационной системой и камерой заднего вида. Интерьер отделан алькантарой.



Спорткар укомплектован трёхлитровым V6 итальянского происхождения — по некоторым данным, от Alfa Romeo 164. Продавец уверяет, что двигатель установили совсем недавно, при этом общий пробег спорткара неизвестен. Автомобиль был приобретён как набор деталей для самостоятельной сборки ещё в 2013 году, но владелец завершил его постройку только в 2017-м. Реплику удалось поставить на учёт: тем самым копия Lancia Stratos имеет право выезжать на дороги общего пользования.



Оригинальные Lancia Stratos оцениваются заметно дороже. Одну из 492 собранных в Lancia дорожных машин выставляли на аукцион осенью прошлого года в расчёте выручить до 700 тысяч швейцарских франков (почти 800 тысяч долларов).