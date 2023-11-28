Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе

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На аукционе Cars&Bids идут торги за Lancia Stratos, которая выглядит как настоящая, но при этом является стопроцентной репликой. Купе разработала фирма LB Specialist Cars, ранее известная как Lister Bell. За одну из самых качественных копий культового ралли-кара предлагают сейчас 55 тысяч долларов, но до конца торгов ещё есть время и всё может измениться.
Реплика Lister Bell, которую продавали под обозначением STR, базировалась на кастомном шасси с пространственной рамой, подвеской на двойных поперечных рычагах и стеклопластиковыми панелями кузова. Аутентичный дизайн дополнялся аскетичным салоном с креслами-«ковшами» и четырёхточечными ремнями безопасности.
Выставленный на продажу экземпляр располагает аналоговыми приборами от Fiat 124, нуждающимся в починке кондиционером, навигационной системой и камерой заднего вида. Интерьер отделан алькантарой.
Спорткар укомплектован трёхлитровым V6 итальянского происхождения — по некоторым данным, от Alfa Romeo 164. Продавец уверяет, что двигатель установили совсем недавно, при этом общий пробег спорткара неизвестен. Автомобиль был приобретён как набор деталей для самостоятельной сборки ещё в 2013 году, но владелец завершил его постройку только в 2017-м. Реплику удалось поставить на учёт: тем самым копия Lancia Stratos имеет право выезжать на дороги общего пользования.
Оригинальные Lancia Stratos оцениваются заметно дороже. Одну из 492 собранных в Lancia дорожных машин выставляли на аукцион осенью прошлого года в расчёте выручить до 700 тысяч швейцарских франков (почти 800 тысяч долларов).
Выставленный на продажу экземпляр располагает аналоговыми приборами от Fiat 124, нуждающимся в починке кондиционером, навигационной системой и камерой заднего вида. Интерьер отделан алькантарой.
Спорткар укомплектован трёхлитровым V6 итальянского происхождения — по некоторым данным, от Alfa Romeo 164. Продавец уверяет, что двигатель установили совсем недавно, при этом общий пробег спорткара неизвестен. Автомобиль был приобретён как набор деталей для самостоятельной сборки ещё в 2013 году, но владелец завершил его постройку только в 2017-м. Реплику удалось поставить на учёт: тем самым копия Lancia Stratos имеет право выезжать на дороги общего пользования.
Оригинальные Lancia Stratos оцениваются заметно дороже. Одну из 492 собранных в Lancia дорожных машин выставляли на аукцион осенью прошлого года в расчёте выручить до 700 тысяч швейцарских франков (почти 800 тысяч долларов).
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