Уменьшенная версия гоночного Mercedes-Benz для детей ушла с аукциона

Аукционисты не уточняют происхождения автомобиля, но по описанию можно предположить, что выпустила его фирма Junior Dreamcars из Нидерландов. В её спецификации копия знаменитого спорткара 1950-х имеет длину 1860 миллиметров и базируется на стальном шасси с пластиковыми панелями. «Салон» отделывается сочетанием кожи и ткани.



В оснащение «спорткара» входят 12-дюймовые колёса, прозрачный щиток на месте лобового стекла, макеты приборов на передней панели, а также открывающийся «капот» и функциональная светотехника. В движение автомобильчик приводится двухтактным бензиновым мотором объёмом около 50 кубических сантиметров, который позволяет разгоняться примерно до 30 км/ч. «Спорткар» рассчитан на детей в возрасте от 5 до 9 лет.



Родстер построен по образцу одной из самых знаменитых гоночных моделей Mercedes-Benz, которая в сезоне 1955 года приняла участие в шести гонках, выиграв пять из них. Номер 722 на кузове отсылает ко времени старта исторического оригинала под управлением Стирлинга Мосса на гонке Mille Miglia — 7 часов 22 минуты утра.

Два из построенных гоночных шасси 300 SLR были преобразованы в дорожные машины с закрытым кузовом. Одно из этих купе, которое использовалось создателем 300 SLR Рудольфом Уленхаутом, сейчас носит титул самого дорогого автомобиля в мире. Весной прошлого года его продали на закрытом аукционе за 135 миллионов евро.