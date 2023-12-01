FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12150 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Уменьшенная версия гоночного Mercedes-Benz для детей ушла с аукциона

Уменьшенная версия гоночного Mercedes-Benz для детей ушла с аукциона

Автор:
01 декабря 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
808
14
В Абу-Даби на аукционе Bonhams был реализован лот уменьшенной копии знаменитого гоночного Mercedes-Benz 300 SLR, созданного для детей. Торги завершились на отметке 17 250 долларов или 1,554 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой седана Lada Vesta в базовой комплектации со 106-сильным двигателем.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19205



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Парейдолия озабоченного человека
Парейдолия озабоченного человека
Набирающие популярность в сообществах
Берегите себя
Берегите себя
С большой радостью приходит большая ответственность. Как в Москве заботятся о домашних животных⁠⁠
С большой радостью приходит большая ответственность. Как в Москве заботятся о домашних...
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересно#факты#позитив#Еда#улыбнуло#Ynews#инцидент
#в мире#автомир#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#Китай#природа#подборка#дети
#Юмор#машина#интересное#забавно#ДТП#полиция#люди#история#Россия#искусство
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги Porsche 911 RSR 3.8 1993 года выпуска без пробега планируют продать за 2,5 миллиона долларов Porsche 911 RSR 3.8 1993 года выпуска без пробега планируют продать за 2,5 миллиона долларов Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе Точную копию легендарного раллийного Lancia Stratos продают на аукционе Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе

На что жалуетесь?

Вернуться