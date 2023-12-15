FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12216 постов • 845 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Раллийную Subaru Impreza Кена Блока выставили на аукцион

Раллийную Subaru Impreza Кена Блока выставили на аукцион

Автор:
15 декабря 2023 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Impreza   Subaru   Автовсячина   Аукцион   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   
1016
39
На американском аукционе Bring a Trailer идут торги за раллийную Subaru Impreza 2.5 RS образца 2004 года. Хотя у спорткара было несколько владельцев, он до сих пор украшен фирменной ливреей Monster Energy и номером 43 — отличительными чертами машин, которые использовал знаменитый экстремал Кен Блок. До конца аукциона ещё 5 дней и на текущий момент за автомобиль предлагают 65 000 долларов или 5,8 миллиона рублей.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Impreza   Subaru   Автовсячина   Аукцион   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
108
olianik Полчаса назад
красивый аппарат!! я бы прокатился :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20031



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 декабря
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кольцо с дополнительным пальцем

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#Юмор#позитив#кино#истории#Автовсячина#Россия#дети
#машина#автомир#интересное#аварии#авто аварии#факты#милота#новый год#Москва#креатив
#автомобили#животные#Прикол#ДТП#история#подборка#улыбнуло#Разное#фильм#соцсети
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder Самый дорогой в мире Porsche 918 Spyder Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу Уменьшенная версия гоночного Mercedes-Benz для детей ушла с аукциона Уменьшенная версия гоночного Mercedes-Benz для детей ушла с аукциона 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги

На что жалуетесь?

Вернуться