Раллийную Subaru Impreza Кена Блока выставили на аукцион

Раллийную машину построили в 2006 году на базе двухлетней гражданской «Импрезы», которую списали после затопления. Двухлитровая оппозитная четвёрка получила, к примеру, улучшенный наддув и блок управления MoTeC, другую систему охлаждения, более производительный топливный насос и ряд других доработок. В трансмиссии задействована 5-ступенчатая механика Kaps с тремя дифференциалами (передний и задний от Cusco).



Подвеску пересобрали с применением новых рычагов и амортизаторов Ohlins, усиленных стабилизаторов, установили тормоза AP и 15-дюймовые колёса Speedline. В салоне появились каркас безопасности, ковши Recaro Pro Racer, карбоновые панели и новые педали. Кроме того, для штурмана установили раллийный компьютер, а для водителя — новые приборы.



Кен Блок и его штурман Алекс Джельсомино пользовались этой машиной в течение нескольких сезонов гоночной серии X-Games, после чего автомобиль был продан. На продажу Impreza выставили с несколькими памятными деталями — номерным знаком Gymkhana в салоне, а также автографами самого Кена Блока, Джельсомино и Трэвиса Пастраны. Отмечается, что спорткар регулярно попадал в аварии.