Раллийную Subaru Impreza Кена Блока выставили на аукцион

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На американском аукционе Bring a Trailer идут торги за раллийную Subaru Impreza 2.5 RS образца 2004 года. Хотя у спорткара было несколько владельцев, он до сих пор украшен фирменной ливреей Monster Energy и номером 43 — отличительными чертами машин, которые использовал знаменитый экстремал Кен Блок. До конца аукциона ещё 5 дней и на текущий момент за автомобиль предлагают 65 000 долларов или 5,8 миллиона рублей.
Раллийную машину построили в 2006 году на базе двухлетней гражданской «Импрезы», которую списали после затопления. Двухлитровая оппозитная четвёрка получила, к примеру, улучшенный наддув и блок управления MoTeC, другую систему охлаждения, более производительный топливный насос и ряд других доработок. В трансмиссии задействована 5-ступенчатая механика Kaps с тремя дифференциалами (передний и задний от Cusco).
Подвеску пересобрали с применением новых рычагов и амортизаторов Ohlins, усиленных стабилизаторов, установили тормоза AP и 15-дюймовые колёса Speedline. В салоне появились каркас безопасности, ковши Recaro Pro Racer, карбоновые панели и новые педали. Кроме того, для штурмана установили раллийный компьютер, а для водителя — новые приборы.
Кен Блок и его штурман Алекс Джельсомино пользовались этой машиной в течение нескольких сезонов гоночной серии X-Games, после чего автомобиль был продан. На продажу Impreza выставили с несколькими памятными деталями — номерным знаком Gymkhana в салоне, а также автографами самого Кена Блока, Джельсомино и Трэвиса Пастраны. Отмечается, что спорткар регулярно попадал в аварии.
Подвеску пересобрали с применением новых рычагов и амортизаторов Ohlins, усиленных стабилизаторов, установили тормоза AP и 15-дюймовые колёса Speedline. В салоне появились каркас безопасности, ковши Recaro Pro Racer, карбоновые панели и новые педали. Кроме того, для штурмана установили раллийный компьютер, а для водителя — новые приборы.
Кен Блок и его штурман Алекс Джельсомино пользовались этой машиной в течение нескольких сезонов гоночной серии X-Games, после чего автомобиль был продан. На продажу Impreza выставили с несколькими памятными деталями — номерным знаком Gymkhana в салоне, а также автографами самого Кена Блока, Джельсомино и Трэвиса Пастраны. Отмечается, что спорткар регулярно попадал в аварии.
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