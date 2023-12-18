Рассекретили новый автомобиль, потому что он утонул

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Первые фото хэтчбека Lancia Ypsilon нового поколения без камуфляжа были сделаны, когда пятидверку извлекали из канала во французской коммуне Монбельяр. Газета L'est Republicain опубликовала фото без уточнения модели, но на хэтчбеке хорошо различимы фирменные логотипы.
Издание утверждает, что автомобиль был угнан и, возможно, использовался для совершения преступления. Но каким образом он попал в воду, не уточняется — полиция отказывается комментировать происшествие. Доставать пятидверку пришлось при помощи водолазов и подъёмного крана.
На фотографиях можно увидеть глянцево-чёрную облицовку колёсных арок, спрятанные в задних стойках ручки дверей и Y-образную графику в задних фонарях. Пятая дверь хэтча получит сразу два спойлера. Нижний из них образует характерный выступ, который также можно было увидеть на более ранних шпионских фото закамуфлированного прототипа. Линиями крыши и капота новый хэтчбек отдалённо напоминает Opel Corsa, с которым, как ожидается, разделит платформу.
Просматриваются и некоторые детали салона — например, крупный дисплей в центре передней панели.
Компания Lancia рассчитывает официально представить Ypsilon нового поколения в феврале. Дебютирует хэтч как полноценный электрокар, но со временем обзаведётся гибридной силовой установкой. Двумя годами позже Lancia покажет новинку под названием Gamma, а в 2028-м — возрождённую Delta. К этому моменту бренд рассчитывает полностью отказаться от ДВС.
На фотографиях можно увидеть глянцево-чёрную облицовку колёсных арок, спрятанные в задних стойках ручки дверей и Y-образную графику в задних фонарях. Пятая дверь хэтча получит сразу два спойлера. Нижний из них образует характерный выступ, который также можно было увидеть на более ранних шпионских фото закамуфлированного прототипа. Линиями крыши и капота новый хэтчбек отдалённо напоминает Opel Corsa, с которым, как ожидается, разделит платформу.
Просматриваются и некоторые детали салона — например, крупный дисплей в центре передней панели.
Компания Lancia рассчитывает официально представить Ypsilon нового поколения в феврале. Дебютирует хэтч как полноценный электрокар, но со временем обзаведётся гибридной силовой установкой. Двумя годами позже Lancia покажет новинку под названием Gamma, а в 2028-м — возрождённую Delta. К этому моменту бренд рассчитывает полностью отказаться от ДВС.
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А насчёт страшилок расскажу
Со мной работал парнишка. Молодой совсем. Женился и с новой супругой купил домик. Недорогой. В гараже обнаружилась машина. Он мне говорит, я не знаю что это, глянь пожалуйста. И прислал фотки. Я вздрогнул. По всем признакам это была Lacia Tema 8,32, на которую ставился мотор Ferrari. Я говорю, ты капот открывал? Не, говорит. Я говорю капот открой, чудик. Присылает фото, там мотор Ferrari. Я ему говорю, ты хозяевам говорил? Нет, говорит, спрашивал откуда машина. Бабулька сказала, что внук подарил деду, дед практически не ездил, а откуда она у внука не знает.
Я ему говорю, Саня, ты вообще понимаешь, что у тебя в руках? Эти машины штучный товар. Даже если ты её продашь прямо так, тебе хватит ещё на пару домов. И бизнес открыть.
Вот такие выскакивают объекты.