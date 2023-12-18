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Рассекретили новый автомобиль, потому что он утонул

Рассекретили новый автомобиль, потому что он утонул

Автор:
18 декабря 2023 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   утонул   электромобиль   
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Первые фото хэтчбека Lancia Ypsilon нового поколения без камуфляжа были сделаны, когда пятидверку извлекали из канала во французской коммуне Монбельяр. Газета L'est Republicain опубликовала фото без уточнения модели, но на хэтчбеке хорошо различимы фирменные логотипы.

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Метки: Lancia   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   утонул   электромобиль   
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5  комментариев
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11k
kaboza 57 минут назад
Пытались раллийное прошлое вспомнить?
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8k
Артём 15 минут назад
Это фиаско, братан!
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8k
rutt Полчаса назад
Рекламная акция?
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12k
Б.Касторский Час назад
Думал что их уже и нет, ан нет, даже что-то новое делают. Но вот Дельта?) Такая страшила была. Впрочем как и эпсилон, и муза.
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