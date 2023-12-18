Рассекретили новый автомобиль, потому что он утонул

Издание утверждает, что автомобиль был угнан и, возможно, использовался для совершения преступления. Но каким образом он попал в воду, не уточняется — полиция отказывается комментировать происшествие. Доставать пятидверку пришлось при помощи водолазов и подъёмного крана.



На фотографиях можно увидеть глянцево-чёрную облицовку колёсных арок, спрятанные в задних стойках ручки дверей и Y-образную графику в задних фонарях. Пятая дверь хэтча получит сразу два спойлера. Нижний из них образует характерный выступ, который также можно было увидеть на более ранних шпионских фото закамуфлированного прототипа. Линиями крыши и капота новый хэтчбек отдалённо напоминает Opel Corsa, с которым, как ожидается, разделит платформу.



Просматриваются и некоторые детали салона — например, крупный дисплей в центре передней панели.



Компания Lancia рассчитывает официально представить Ypsilon нового поколения в феврале. Дебютирует хэтч как полноценный электрокар, но со временем обзаведётся гибридной силовой установкой. Двумя годами позже Lancia покажет новинку под названием Gamma, а в 2028-м — возрождённую Delta. К этому моменту бренд рассчитывает полностью отказаться от ДВС.