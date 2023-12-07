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70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги

70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги

Автор:
07 декабря 2023 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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В ближайшие выходные в США состоится аукцион Сотбис, одним из главных лотов которого станет купе Aston Martin DB2/4 с кузовом от ателье Bertone. Принято считать, что это единственный такой Aston Martin с жёсткой крышей, хотя всего в партии было семь машин. За двухдверку 1954 года аукционисты рассчитывают выручить от 1,2 до 1,6 миллиона долларов.
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Метки: Aston Martin   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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