70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги

Инициатива создания Aston Martin с кузовами ателье Bertone принадлежит американскому бизнесмену Стэнли Арнольту, который в начале 1950-х торговал британскими автомобилями. Он заказал у итальянцев семь автомобилей: все они так или иначе отличались друг от друга, но шесть из них были кабриолетами.



Предполагается, что Bertone и Арнольт рассчитывали выпустить купе, которое называли Arnolt-Aston Martin, небольшой партией, однако британский производитель отказался поставлять кузовному ателье требуемые компоненты. Поэтому DB2/4 с номером шасси LML/765 остался единственным в своём роде.



История автомобиля хорошо задокументирована: он периодически менял владельцев, которые время от времени его восстанавливали и переделывали, но наиболее масштабную реставрацию спорткар пережил в начале 2020-х у нынешнего хозяина.



Обошлась она примерно в 800 тысяч долларов. Aston Martin DB2/4 получил, к примеру, заводской цвет кузова и оригинальную отделку салона. Кроме того, для автомобиля специально изготовили передний бампер и задние фонари оригинальной конфигурации, которые были видоизменены одним из предыдущих владельцев. Купе всё ещё укомплектовано 2,9-литровым двигателем, которым было оснащено с завода почти 70 лет назад.