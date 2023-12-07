70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги

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В ближайшие выходные в США состоится аукцион Сотбис, одним из главных лотов которого станет купе Aston Martin DB2/4 с кузовом от ателье Bertone. Принято считать, что это единственный такой Aston Martin с жёсткой крышей, хотя всего в партии было семь машин. За двухдверку 1954 года аукционисты рассчитывают выручить от 1,2 до 1,6 миллиона долларов.
Инициатива создания Aston Martin с кузовами ателье Bertone принадлежит американскому бизнесмену Стэнли Арнольту, который в начале 1950-х торговал британскими автомобилями. Он заказал у итальянцев семь автомобилей: все они так или иначе отличались друг от друга, но шесть из них были кабриолетами.
Предполагается, что Bertone и Арнольт рассчитывали выпустить купе, которое называли Arnolt-Aston Martin, небольшой партией, однако британский производитель отказался поставлять кузовному ателье требуемые компоненты. Поэтому DB2/4 с номером шасси LML/765 остался единственным в своём роде.
История автомобиля хорошо задокументирована: он периодически менял владельцев, которые время от времени его восстанавливали и переделывали, но наиболее масштабную реставрацию спорткар пережил в начале 2020-х у нынешнего хозяина.
Обошлась она примерно в 800 тысяч долларов. Aston Martin DB2/4 получил, к примеру, заводской цвет кузова и оригинальную отделку салона. Кроме того, для автомобиля специально изготовили передний бампер и задние фонари оригинальной конфигурации, которые были видоизменены одним из предыдущих владельцев. Купе всё ещё укомплектовано 2,9-литровым двигателем, которым было оснащено с завода почти 70 лет назад.
Предполагается, что Bertone и Арнольт рассчитывали выпустить купе, которое называли Arnolt-Aston Martin, небольшой партией, однако британский производитель отказался поставлять кузовному ателье требуемые компоненты. Поэтому DB2/4 с номером шасси LML/765 остался единственным в своём роде.
История автомобиля хорошо задокументирована: он периодически менял владельцев, которые время от времени его восстанавливали и переделывали, но наиболее масштабную реставрацию спорткар пережил в начале 2020-х у нынешнего хозяина.
Обошлась она примерно в 800 тысяч долларов. Aston Martin DB2/4 получил, к примеру, заводской цвет кузова и оригинальную отделку салона. Кроме того, для автомобиля специально изготовили передний бампер и задние фонари оригинальной конфигурации, которые были видоизменены одним из предыдущих владельцев. Купе всё ещё укомплектовано 2,9-литровым двигателем, которым было оснащено с завода почти 70 лет назад.
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