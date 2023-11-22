FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12104 поста • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Пилоты Формулы-1 устроили гонки на судах на воздушной подушке

Пилоты Формулы-1 устроили гонки на судах на воздушной подушке

Автор:
22 ноября 2023 16:09
Сообщество : Автомир
Метки: Red Bull   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   пустыня   судно на воздушной подушке   формула 1   
900
1
1
Red Bull опубликовала очередное видео о приключениях своих гонщиков Формулы-1 — на этот раз посвящённое Гран-при Лас-Вегаса. Местом действия стала пустыня Невады, а транспортом — суда на воздушной подушке, серьёзно отличающиеся по управляемости от формульных болидов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Red Bull   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   пустыня   судно на воздушной подушке   формула 1   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Царская солонка России или рельсы под водой
Царская солонка России или рельсы под водой
Набирающие популярность в сообществах
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
С добрым утром
С добрым утром
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#кино#Прикол#аварии#фильм#США#конфликт#позитив
#Юмор#в мире#машина#интересное#ДТП#авто аварии#люди#Автовсячина#съемка#Разное
#животные#автомобили#факты#забавно#история#Россия#Ynews#полиция#дети#Китай
Не время дружбу водить Не время дружбу водить Haval привёз своего "монстра" в Россию Haval привёз своего "монстра" в Россию Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson Армейский вездеход превратили в ночной клуб Армейский вездеход превратили в ночной клуб Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют

На что жалуетесь?

Вернуться