Пилоты Формулы-1 устроили гонки на судах на воздушной подушке

В необычной гоночной игре участвовали пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес, а также члены команды Alpha Tauri Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Поскольку с Невадой связано множество легенд об инопланетянах, первые два задания носили названия «Спасательная миссия» и «Круги на полях».



Первой задачей гонщиков было доехать до некоей посылки, маневрируя вокруг столбов. Посылку нужно было забрать и доставить к месту старта, но на маршруте требовалось сменить водителя. Задание «Круги на полях» заключалось в необходимости намотать как можно больше кругов вокруг столба за ограниченное время со штрафом в один круг за касание центра. Это задание необходимо было выполнить всем участникам, но в силу специфики управляемости судна оно оказалось заметно сложнее первого.



Финальный заезд-эстафета стал самым трудным: необходимо было не только пройти слалом и вернуться на финиш, но и не задеть ни одно из препятствий: это привело бы к двухсекундному штрафу. Пилоты Red Bull умудрились повредить свой «болид», что позволило гонщикам из Alpha Tauri выиграть и эту гонку, и состязание в целом.