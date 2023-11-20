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Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют

Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют

Автор:
20 ноября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   БУ   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
3138
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Руководитель дилерского направления одного из российских автомобильных маркетплейсов Евгений Житнухин в разговоре с «Российской газетой» назвал те китайские модели, которые сегодня меньше остальных подвержены коррозии.
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Метки: Автовсячина   БУ   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
повторяясь
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, может китайцы и подтянули качество, но упомянутые машины на рынке по 2-3 года, рано ещё о них судить. Gratewall SUV первых выпусков, как помню, начинал гнить прямо в автосалоне. Правда и стоил копейки.
А вот что такое надёжность, начинаешь понимать после 5-7 лет эксплуатации.
Большинство современных мыльниц запрограммированы на износ в течении 4-5 лет, то есть по окончанию гарантии....
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60k
Олег 50 минут назад
Давайте сравним новые китайские автомобили и 10-летние китайский автомобили. Я вообще не автоэксперт, но на старых автомобилях очагов коррозии будет больше
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11k
SeñorGunDon Час назад
Как это установили если машинам по 0-2 лет в среднем и как они противостоят коррозии никто в принципе рассчитать не может. Очередная ахинея для лохов.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Мало еще времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Пару годиков и понятно будет, хлам или все-таки ездить можно.
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41
pilot52 ..: Атеист :.. Час назад
Ага, когда выясниться, что это ржавый хлам, китайские производители будут утверждать, что да раньше был хлам, но теперь мы улучшили технологии и новые модели будут служить не меньше 10-20 лет.
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41
pilot52 ..: Атеист :.. Полчаса назад
Учесть надо и вот еще что, сами китайские компании в Россию не приходят и не строят здесь заводы и дилерскую сеть, как это делали Фольксваген, Рено и Тойота. Всё это развивают наши бизнесмены и как будет работать гарантия через год-другой в сложных случаях - еще вопрос.
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27k
Добрый 2 часа назад
Всяк кулик своё болото хвалит...
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