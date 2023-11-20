Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют

Среди новых китайских авто, который сейчас есть в продаже, автоэксперт Евгений Житнухин включил в список Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Их кузов неплохо противостоит ржавчине.



Владельцы этих китайских автомобилей часто делятся подробностями эксплуатации на тематических форумах. Из этих отзывов мы узнаём, что на днище кроссовера Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами. Так что первые признаки коррозии появятся только лет через 13, говорит специалист.



Среди подержанных машин менее остальных подвержены ржавчине немецкие премиальные кроссоверы Audi Q5 и BMW X5, а также Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008-2017 годов.