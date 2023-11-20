Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют

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Руководитель дилерского направления одного из российских автомобильных маркетплейсов Евгений Житнухин в разговоре с «Российской газетой» назвал те китайские модели, которые сегодня меньше остальных подвержены коррозии.
Среди новых китайских авто, который сейчас есть в продаже, автоэксперт Евгений Житнухин включил в список Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Их кузов неплохо противостоит ржавчине.
Владельцы этих китайских автомобилей часто делятся подробностями эксплуатации на тематических форумах. Из этих отзывов мы узнаём, что на днище кроссовера Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами. Так что первые признаки коррозии появятся только лет через 13, говорит специалист.
Среди подержанных машин менее остальных подвержены ржавчине немецкие премиальные кроссоверы Audi Q5 и BMW X5, а также Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008-2017 годов.
Владельцы этих китайских автомобилей часто делятся подробностями эксплуатации на тематических форумах. Из этих отзывов мы узнаём, что на днище кроссовера Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами. Так что первые признаки коррозии появятся только лет через 13, говорит специалист.
Среди подержанных машин менее остальных подвержены ржавчине немецкие премиальные кроссоверы Audi Q5 и BMW X5, а также Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008-2017 годов.
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Метки: Автовсячина БУ Китай авто автомир автомобили машина
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А вот что такое надёжность, начинаешь понимать после 5-7 лет эксплуатации.
Большинство современных мыльниц запрограммированы на износ в течении 4-5 лет, то есть по окончанию гарантии....
толково сделаная машинка, довольно качественно, в салоне ладно, ярко-аляповато и в тоже время дешево, такой китайский попугай, но тут не удивительно.
а снизу довольно достойно.
как я себе вижу, попытка некого премиума, по типу лексуса-инфинити от тоеты-ниссан.
или ближе к генесису от хюндая.
да и вроде оно, эмгранд, и есть ответвление черри.
а черри, извините, полная кака. был давненько тигго2 и амулет с салона.
амулет вообще отстой, а тигго? думали копия второго равлика от тоеты? фиг там, дешевая подделка под ниву с дизайном тоеты.