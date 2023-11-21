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Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson

Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson

Автор:
21 ноября 2023 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Tucson   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Hyundai опубликовала первые изображения обновлённого кроссовера Tucson. Изменения во внешности окажутся не слишком значительными, однако машина получит полностью новый интерьер. Премьера автомобиля для европейского рынка запланирована на начало следующего года.

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Метки: Hyundai   Tucson   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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52k
Андрей Час назад
Когда купить можно будет?
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565
Vladimir “Kvork” Tolkunov 4 минуты назад
Это как реклама volvo или bmw в московском метро в свое время, ну да те кто живут в РФ на сравнительно дешевый тушкан теперь могут только ..... пускать
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115
ivandike 44 минуты назад
Давай хендай досвидания, нах ты нам не нужен
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