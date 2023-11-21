Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson

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Компания Hyundai опубликовала первые изображения обновлённого кроссовера Tucson. Изменения во внешности окажутся не слишком значительными, однако машина получит полностью новый интерьер. Премьера автомобиля для европейского рынка запланирована на начало следующего года.
Снаружи опознать обновлённый Hyundai Tucson можно будет по решётке радиатора с новым наполнением и переработанной оптике, которая сохранила прежнюю концепцию, но выглядит иначе. Бампер получил массивную серебристую накладку. Изображений задней части кроссовера пока не опубликовано, но обещано, что изменения произойдут и там.
Полностью переработанная передняя часть интерьера отличается новой передней панелью с выраженными горизонтальными линиями. Панель получила развитую полочку для мелочей и узкие дефлекторы вентиляции. Центральная консоль свелась к другому пульту управления климатической установкой, так как применявшиеся ранее раздельные экраны заменены слегка изогнутым моноблоком из двух 12,3-дюймовых дисплеев.
Тоннель получил новую конфигурацию благодаря переносу селектора трансмиссии на рулевую колонку — здесь появились два подстаканника и беспроводная зарядка для гаджетов. Компания упоминает также новые варианты отделки интерьера, включая возможность оформления сразу в трёх цветах.
Никаких данных о доработках технической части Tucson пока нет. Не исключено, кроссовер сохранит нынешнюю моторную гамму, в которую включены как обычные ДВС, так и гибриды, но силовые агрегаты будут улучшены ради большей экономичности.
Полностью переработанная передняя часть интерьера отличается новой передней панелью с выраженными горизонтальными линиями. Панель получила развитую полочку для мелочей и узкие дефлекторы вентиляции. Центральная консоль свелась к другому пульту управления климатической установкой, так как применявшиеся ранее раздельные экраны заменены слегка изогнутым моноблоком из двух 12,3-дюймовых дисплеев.
Тоннель получил новую конфигурацию благодаря переносу селектора трансмиссии на рулевую колонку — здесь появились два подстаканника и беспроводная зарядка для гаджетов. Компания упоминает также новые варианты отделки интерьера, включая возможность оформления сразу в трёх цветах.
Никаких данных о доработках технической части Tucson пока нет. Не исключено, кроссовер сохранит нынешнюю моторную гамму, в которую включены как обычные ДВС, так и гибриды, но силовые агрегаты будут улучшены ради большей экономичности.
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Метки: Hyundai Tucson Автовсячина Корея авто автомир автомобили машина
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