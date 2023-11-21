Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson

Снаружи опознать обновлённый Hyundai Tucson можно будет по решётке радиатора с новым наполнением и переработанной оптике, которая сохранила прежнюю концепцию, но выглядит иначе. Бампер получил массивную серебристую накладку. Изображений задней части кроссовера пока не опубликовано, но обещано, что изменения произойдут и там.



Полностью переработанная передняя часть интерьера отличается новой передней панелью с выраженными горизонтальными линиями. Панель получила развитую полочку для мелочей и узкие дефлекторы вентиляции. Центральная консоль свелась к другому пульту управления климатической установкой, так как применявшиеся ранее раздельные экраны заменены слегка изогнутым моноблоком из двух 12,3-дюймовых дисплеев.



Тоннель получил новую конфигурацию благодаря переносу селектора трансмиссии на рулевую колонку — здесь появились два подстаканника и беспроводная зарядка для гаджетов. Компания упоминает также новые варианты отделки интерьера, включая возможность оформления сразу в трёх цветах.



Никаких данных о доработках технической части Tucson пока нет. Не исключено, кроссовер сохранит нынешнюю моторную гамму, в которую включены как обычные ДВС, так и гибриды, но силовые агрегаты будут улучшены ради большей экономичности.