Армейский вездеход превратили в ночной клуб

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Компания Oracle Lighting, специализирующаяся на автомобильном свете, представила необычный внедорожник Expedition Series. Создан он на базе армейской многоцелевой машины Stewart&Stevenson M1079 (LMTV), но адаптирован для далёких выездов по бездорожью, а в кузове внедорожника организовано подобие ночного клуба. Необычный автомобиль компания планирует использовать на своих выездных мероприятиях.
Армейская тактическая машина установлена на 46-дюймовые внедорожные шины с системой подкачки и снабжена лебёдкой с тяговым усилием более 8 тонн. Силовой агрегат остался неизменным — это 6,6-литровый дизель Caterpillar в комплекте с семидиапазонной коробкой Allison, развивающий 225 л.с. и 996 Нм, но двигатель получил модернизированную топливную систему.
Автомобиль служит главным образом для демонстрации возможностей Oracle Lighting в области освещения. Поэтому его оснастили множеством дополнительных прожекторов, размещённых на силовых бамперах, кабине и экспедиционном багажнике. На крыше имеются также два вместительных бокса для поклажи.
В кузове внедорожника размещены два дивана, отделанных кожей и алькантарой, а также развитая акустическая система, к которой можно подключаться через Bluetooth. Кроме того, «ночной клуб» укомплектовали атмосферной подсветкой, навесными ящиками для хранения и подобием барной стойки с кондиционером. Кабина LMTV также отделана заново. Дополнительное электрическое оборудование может питаться от киловаттного комплекта солнечных панелей.
В середине октября марка Grounded представила полностью электрический кемпер на базе коммерческого фургона службы доставки FedEx. Его интерьер формируется из набора модулей, которые можно по желанию перемещать или менять.
Автомобиль служит главным образом для демонстрации возможностей Oracle Lighting в области освещения. Поэтому его оснастили множеством дополнительных прожекторов, размещённых на силовых бамперах, кабине и экспедиционном багажнике. На крыше имеются также два вместительных бокса для поклажи.
В кузове внедорожника размещены два дивана, отделанных кожей и алькантарой, а также развитая акустическая система, к которой можно подключаться через Bluetooth. Кроме того, «ночной клуб» укомплектовали атмосферной подсветкой, навесными ящиками для хранения и подобием барной стойки с кондиционером. Кабина LMTV также отделана заново. Дополнительное электрическое оборудование может питаться от киловаттного комплекта солнечных панелей.
В середине октября марка Grounded представила полностью электрический кемпер на базе коммерческого фургона службы доставки FedEx. Его интерьер формируется из набора модулей, которые можно по желанию перемещать или менять.
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Два раза прочитал, думал - показалось, но нет. Действительно *В* кузове.
Это бронзовая медаль за долболюбизм, ящитаю.
Осталось только сделать клуб в кузове горбатого (достижение на серебрянную медаль) и организовать балет-варьере с рестораном на 200 мест в кузове гольф-кара (первый приз)