Армейский вездеход превратили в ночной клуб

Армейская тактическая машина установлена на 46-дюймовые внедорожные шины с системой подкачки и снабжена лебёдкой с тяговым усилием более 8 тонн. Силовой агрегат остался неизменным — это 6,6-литровый дизель Caterpillar в комплекте с семидиапазонной коробкой Allison, развивающий 225 л.с. и 996 Нм, но двигатель получил модернизированную топливную систему.



Автомобиль служит главным образом для демонстрации возможностей Oracle Lighting в области освещения. Поэтому его оснастили множеством дополнительных прожекторов, размещённых на силовых бамперах, кабине и экспедиционном багажнике. На крыше имеются также два вместительных бокса для поклажи.



В кузове внедорожника размещены два дивана, отделанных кожей и алькантарой, а также развитая акустическая система, к которой можно подключаться через Bluetooth. Кроме того, «ночной клуб» укомплектовали атмосферной подсветкой, навесными ящиками для хранения и подобием барной стойки с кондиционером. Кабина LMTV также отделана заново. Дополнительное электрическое оборудование может питаться от киловаттного комплекта солнечных панелей.



В середине октября марка Grounded представила полностью электрический кемпер на базе коммерческого фургона службы доставки FedEx. Его интерьер формируется из набора модулей, которые можно по желанию перемещать или менять.