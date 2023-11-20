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Армейский вездеход превратили в ночной клуб

Армейский вездеход превратили в ночной клуб

Автор:
20 ноября 2023 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вездеход   грузовик   машина   ночной клуб   тюнинг   
904
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Компания Oracle Lighting, специализирующаяся на автомобильном свете, представила необычный внедорожник Expedition Series. Создан он на базе армейской многоцелевой машины Stewart&Stevenson M1079 (LMTV), но адаптирован для далёких выездов по бездорожью, а в кузове внедорожника организовано подобие ночного клуба. Необычный автомобиль компания планирует использовать на своих выездных мероприятиях.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   вездеход   грузовик   машина   ночной клуб   тюнинг   
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3  комментария
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275
iskra Час назад
Это типа уехать далеко в пустыню,что бы никому не мешать своей музыкой? Идея хорошая, только вряд-ли в Европе такие места остались.
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925
Бухтей 9 минут назад
> в кузове внедорожника организовано подобие ночного клуба
Два раза прочитал, думал - показалось, но нет. Действительно *В* кузове.

Это бронзовая медаль за долболюбизм, ящитаю.

Осталось только сделать клуб в кузове горбатого (достижение на серебрянную медаль) и организовать балет-варьере с рестораном на 200 мест в кузове гольф-кара (первый приз)
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60k
Александр 13 минут назад
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