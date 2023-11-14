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Очень опрометчиво было ехать на красный и не смотреть по сторонам

Очень опрометчиво было ехать на красный и не смотреть по сторонам

Автор:
14 ноября 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Екатеринбурге водитель автомобиля Фольксваген на запрещающий сигнал светофора пытался проехать ЖД переезд на улице Автомагистральной. Видео с двух ракурсов. Пострадал только водитель легковушки.

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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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3k
Yus Час назад
Вот для чего на ЖД переезде горит красный? Разумеется для долбодятлов, жаль не успел целиком туда въехать.
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2k
Duke_kir 18 минут назад
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23k
hebpat 44 минуты назад
да чИто там Е-бурге этАм твАритЬся то, каждый день по два три трешевых поста на фишках
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4k
ProstoBoBka 50 минут назад
"Дураки" стоят по правила, "самый умный" решил всех объехать и поехать...! Вот откуда такие идиоты берутся?!
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7k
Кружок Час назад
водятел - тупень редкостный ...
но, вопрос. Почему шлагбаум был открыт?
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