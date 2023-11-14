Очень опрометчиво было ехать на красный и не смотреть по сторонам

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В Екатеринбурге водитель автомобиля Фольксваген на запрещающий сигнал светофора пытался проехать ЖД переезд на улице Автомагистральной. Видео с двух ракурсов. Пострадал только водитель легковушки.
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но, вопрос. Почему шлагбаум был открыт?