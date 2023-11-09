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Госдума приняла законопроект о снятии автомобиля с учёта в день его продажи

Госдума приняла законопроект о снятии автомобиля с учёта в день его продажи

Автор:
09 ноября 2023 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   учёт   
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Как считают авторы документа, это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования новых штрафов, выписанных на их имя, но за нарушения, совершенные новым владельцем

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   учёт   
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7  комментариев
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186
Феличита 2 часа назад
а ставить на учет сразу не нужно? тогда норм
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17
Михаил 3 минуты назад
А где к этому штраф за скрученный пробег о котором с весны все говорят, где смерть для "перекупов"?
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35k
koleos72 4 минуты назад
Я, в своё время, продал машину по доверке, а новый хозяин(пи.дор) её на учёт не поставил! Уже лет рятнадцать висит на мне, хозяев куча сменилась, менты приходили, обещади переоформить-х.уй там! Я в гибдд ходил, там глушилки стоят, телефон не работает, требует какие нибудь документы, а их нет! Так и не снял! Может машины уже нет , она 96го года!
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10k
SuperTroll 56 минут назад
Нормальный закон. А то бред получается, бывший хозяин только на 11 день может подать заявление о приостановке регистрации. А новый владелец не факт, что добропорядочный и штрафов наловит и банк ограбит. А ты потом доказывай, что не верблюд
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