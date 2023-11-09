Госдума приняла законопроект о снятии автомобиля с учёта в день его продажи

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий владельцам автомобиля подавать заявление о снятии с учета транспортного средства в ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже через "Госуслуги" или с помощью нотариуса.Законопроект был внесен в палату в июне этого года главой комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым. Изменения предлагаются в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Так, согласно поправкам, прежний владелец авто получает право подачи заявления о прекращении учета транспортного средства в регистрационное подразделение Госавтоинспекции сразу же после совершения сделки по продаже транспортного средства с использованием "Госуслуг" или при ее нотариальном удостоверении.На сегодняшний день регистрационные процедуры устанавливают, что владелец при продаже транспортного средства заключает договор купли-продажи и снимает машину с учета, подав заявление в ГИБДД в электронной форме или явившись в подразделение инспекции лично. Но сделать это можно не ранее чем через десять дней с момента сделки. Инициативой же предлагается разрешить снимать авто с учета сразу после продажи, не дожидаясь истечения десяти дней.По мнение автора проекта, это позволит избавить прежних владельцев транспортных средств от необходимости обжалования новых штрафов, выписанных на их имя, но за нарушения, совершенные новым владельцем. Это также позволит обеспечить полноценную идентификацию транспортного средства до оформления его новым собственником.