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Москвич хочет продать свой Гелендваген за 161 миллион рублей. Сможет?

Москвич хочет продать свой Гелендваген за 161 миллион рублей. Сможет?

Автор:
08 ноября 2023 12:04
Сообщество : Автомир
Метки: Brabus   Mercedes Benz   Автовсячина   БУ   авто   автомир   автомобили   машина   
2167
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На популярной российской площадке о продаже автомобилей нашлось интересное объявление о продаже 10-летнего Mercedes-Benz G 63 AMG почти без пробега за "скромные" 161 миллион рублей. Автомобиль был собран в 2013 году, он проехал всего 1340 километров.

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Метки: Brabus   Mercedes Benz   Автовсячина   БУ   авто   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Нет, слишком дорого. Вот за 160 я бы взял.
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1k
MrAnderson 44 минуты назад
интересно это он?:)
Ссылка www.youtube.com
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278
zu4ara Час назад
Ну и зачем такой нужен, куда на нём ехать? Деньги на ветер.
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14k
котегRUS Час назад
за это же бабло можно купить такую вертушку..

или парусную яхту..
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2k
Леонид Час назад
Как говорится если покупать то дорого, если продавать то дёшево.
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24k
SolomonA Час назад
-Чего так дорого? Ты что, дебил?
-Нет, просто деньги нужны.
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11k
Juli Час назад
Если покупатель найдется, чтож не суметь-то?
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16k
Совранский 2 часа назад
Зря не продал)
Судя по всему - это копия из Украины(пусть не удивляем) там такие почти на потоке строят.
На этом же (если фото соответствуют), многих оригинальных деталей обвеса и шильдиков не хватает. - а это уже не комплект((( для коллекции
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29k
Макарыч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Сможет. Машина не нужная, но уникальная. Её и покупали как хорошее вложение денег, уверен.
Найдётся коллекционер, для которого 1,7 млн долларов просто на карманные расходы и купит.
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