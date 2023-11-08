Москвич хочет продать свой Гелендваген за 161 миллион рублей. Сможет?

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На популярной российской площадке о продаже автомобилей нашлось интересное объявление о продаже 10-летнего Mercedes-Benz G 63 AMG почти без пробега за "скромные" 161 миллион рублей. Автомобиль был собран в 2013 году, он проехал всего 1340 километров.
Визуально Brabus B700 выделяется развитым обвесом, включая другие бамперы, расширители колесных арок и накладки, изготовленные частично из карбона. Кроме внешних изменений, в рамках проекта B700 немецкое ателье также усовершенствовало стандартный 5,5-литровый двигатель внедорожника, установив новую систему наддува, а также установило собственный блок управления и выхлопную систему. В результате этих изменений мощность двигателя выросла с 544 л.с. до 700 л.с., а крутящий момент увеличился с 760 до 960 Нм.
Mercedes-Benz выпустила более ста шестиколесных пикапов на базе этого поколения «Гелендвагена», но сколько из них переделали в Brabus B700, в настоящее время неизвестно.
В конце 2021 года на аукционе выставлялся пикап 2014 года выпуска от Brabus с пробегом менее 13 тысяч километров. Ставки поднимались до 1 350 000 долларов, однако продавец отклонил предложенную сделку.
Mercedes-Benz выпустила более ста шестиколесных пикапов на базе этого поколения «Гелендвагена», но сколько из них переделали в Brabus B700, в настоящее время неизвестно.
В конце 2021 года на аукционе выставлялся пикап 2014 года выпуска от Brabus с пробегом менее 13 тысяч километров. Ставки поднимались до 1 350 000 долларов, однако продавец отклонил предложенную сделку.
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или парусную яхту..
-Нет, просто деньги нужны.
Судя по всему - это копия из Украины(пусть не удивляем) там такие почти на потоке строят.
На этом же (если фото соответствуют), многих оригинальных деталей обвеса и шильдиков не хватает. - а это уже не комплект((( для коллекции
Найдётся коллекционер, для которого 1,7 млн долларов просто на карманные расходы и купит.