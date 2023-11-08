Москвич хочет продать свой Гелендваген за 161 миллион рублей. Сможет?

Визуально Brabus B700 выделяется развитым обвесом, включая другие бамперы, расширители колесных арок и накладки, изготовленные частично из карбона. Кроме внешних изменений, в рамках проекта B700 немецкое ателье также усовершенствовало стандартный 5,5-литровый двигатель внедорожника, установив новую систему наддува, а также установило собственный блок управления и выхлопную систему. В результате этих изменений мощность двигателя выросла с 544 л.с. до 700 л.с., а крутящий момент увеличился с 760 до 960 Нм.



Mercedes-Benz выпустила более ста шестиколесных пикапов на базе этого поколения «Гелендвагена», но сколько из них переделали в Brabus B700, в настоящее время неизвестно.



В конце 2021 года на аукционе выставлялся пикап 2014 года выпуска от Brabus с пробегом менее 13 тысяч километров. Ставки поднимались до 1 350 000 долларов, однако продавец отклонил предложенную сделку.