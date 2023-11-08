Российский завод Автотор назвал цены на выпускаемые кроссоверы SWM

Наиболее доступная модель — SWM G01. При габаритах 4610х1855х1725 миллиметров и колёсной базе 2750 миллиметров она оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 139 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Автомобиль стоит от 2,44 до 2,48 миллиона рублей.



В базовую комплектацию включили светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную крышу, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, отделку салона экокожей, вентиляцию и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, медиасистему с экраном на 10 дюймов и камерой заднего вида. За доплату набор «тёплых опций» расширят обогрев рулы, пассажирских сидений спереди и сзади, а также улучшенные материалы отделки.