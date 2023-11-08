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Российский завод Автотор назвал цены на выпускаемые кроссоверы SWM

Российский завод Автотор назвал цены на выпускаемые кроссоверы SWM

Автор:
08 ноября 2023 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: SWM   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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Калининградский автомобильный завод Автотор опубликовал цены на три кроссовера марки SWM. Автомобили оценили от 2,44 до 2,77 миллиона рублей. Одновременно завод анонсировал открытие в этом месяце 25 новых дилерских центров бренда в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах.
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Метки: SWM   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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1k
Илья Полчаса назад
Кусок говна
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83k
Доктор Джонс 6 минут назад
Раньше подобное называли "noname"...
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33k
Ego sum qui sum 36 минут назад
Ох уж эти калининградцы, вечно все своими иероглифами испишут
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16k
Совранский 47 минут назад
Не знаю почему, но напомнил старый анекдот:
Сидят овчарка и шарпей на , болтают.
Овчарка:
- Глянь, Бобби, вот у меня на спине шрам, видишь, видишь, это меня на охоте кабан зацепил клыком! А вот там, видишь, на голове клок выдран? Это на хозяина пьяный хотел напасть, так я его защитил! А вон там, смотри, смотри, на левую лапу хромаю, это когда я за вором через забор прыгнул, подвернул! Ну, а у тебя чего?!

Шарпей горько вздыхает, начинает на манер человека тянуть шкуру как будто через голову. Пыхтит, пыхтит, потом откуда то из под груды шкуры:
- Рекс, дырку на лбу у меня сейчас видишь?! Так вот, Рекс, это )-I-( ОПА!
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10k
Борис Карабанов 49 минут назад
"А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко..."
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