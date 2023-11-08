Российский завод Автотор назвал цены на выпускаемые кроссоверы SWM

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Калининградский автомобильный завод Автотор опубликовал цены на три кроссовера марки SWM. Автомобили оценили от 2,44 до 2,77 миллиона рублей. Одновременно завод анонсировал открытие в этом месяце 25 новых дилерских центров бренда в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах.
SWM G01
Наиболее доступная модель — SWM G01. При габаритах 4610х1855х1725 миллиметров и колёсной базе 2750 миллиметров она оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 139 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Автомобиль стоит от 2,44 до 2,48 миллиона рублей.
В базовую комплектацию включили светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную крышу, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, отделку салона экокожей, вентиляцию и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, медиасистему с экраном на 10 дюймов и камерой заднего вида. За доплату набор «тёплых опций» расширят обогрев рулы, пассажирских сидений спереди и сзади, а также улучшенные материалы отделки.
В базовую комплектацию включили светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную крышу, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, отделку салона экокожей, вентиляцию и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, медиасистему с экраном на 10 дюймов и камерой заднего вида. За доплату набор «тёплых опций» расширят обогрев рулы, пассажирских сидений спереди и сзади, а также улучшенные материалы отделки.
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SWM G01F
SWM G01F отличается от обычного «ноль-первого» спортивными бамперами, задним спойлером, двумя патрубками выхлопной системы. Эта машина на 60 миллиметров длиннее и на 15 миллиметров выше. Цена — от 2,59 до 2,63 миллиона рублей.
Базовую комплектацию расширили за счёт беспроводной зарядки, электропривода пятой двери, электрорегулировки сиденья водителя, встроенного видеорегистратора, камер кругового обзора, переднего парктроника, ионизатора, более продвинутой аудиосистемы с девятью динамиками и сабвуфером. Комплекс безопасности дополнен системами контроля слепых зон, контроля рядности и предотвращения фронтального столкновения, а также шторками безопасности.
Базовую комплектацию расширили за счёт беспроводной зарядки, электропривода пятой двери, электрорегулировки сиденья водителя, встроенного видеорегистратора, камер кругового обзора, переднего парктроника, ионизатора, более продвинутой аудиосистемы с девятью динамиками и сабвуфером. Комплекс безопасности дополнен системами контроля слепых зон, контроля рядности и предотвращения фронтального столкновения, а также шторками безопасности.
SWM G05 PRO
Самый крупный кроссовер (4750х1860х1860 миллиметров при базе 2750 миллиметров) SWM G05 Pro доступен в пяти- и семиместном исполнениях. Силовой агрегат аналогичен младшим моделям. Стоит флагман от 2,63 до 2,77 миллиона рублей.
В список оснащения входят 17-дюймовые диски, система бесключевого доступа и запуска двигателя, «кожаный» салон, 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, круиз-контроль, набор дорожных ассистентов и подогревов, которых становится больше в старших комплектациях. Семиместная версия дополнительно оснащена климат-контролем с блоком управления для пассажиров второго ряда, панорамной крышей.
В список оснащения входят 17-дюймовые диски, система бесключевого доступа и запуска двигателя, «кожаный» салон, 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, круиз-контроль, набор дорожных ассистентов и подогревов, которых становится больше в старших комплектациях. Семиместная версия дополнительно оснащена климат-контролем с блоком управления для пассажиров второго ряда, панорамной крышей.
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Сидят овчарка и шарпей на , болтают.
Овчарка:
- Глянь, Бобби, вот у меня на спине шрам, видишь, видишь, это меня на охоте кабан зацепил клыком! А вот там, видишь, на голове клок выдран? Это на хозяина пьяный хотел напасть, так я его защитил! А вон там, смотри, смотри, на левую лапу хромаю, это когда я за вором через забор прыгнул, подвернул! Ну, а у тебя чего?!
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- Рекс, дырку на лбу у меня сейчас видишь?! Так вот, Рекс, это )-I-( ОПА!
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