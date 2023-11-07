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Honda начала продажи своего электрического "чемодана" на колёсиках

Honda начала продажи своего электрического "чемодана" на колёсиках

Автор:
07 ноября 2023 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   sim   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   электроскутер   
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Японская Honda выпустила необычное средство индивидуальной мобильности — складной электрический скутер Motocompacto, способный выдержать ездока весом до 120 килограмм. Выполненный в форм-факторе тонкого чемодана габаритами 74×53.5×9.4 см скутер чистой массой 18.7 кг ускоряется до предельных 24 км/ч за 7 секунд и способен проехать до 19 км на полном заряде.

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Метки: Honda   sim   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   электроскутер   
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9  комментариев
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15k
Александр Маслов Час назад
Ссылка youtu.be
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workmen77 16 минут назад
А что там нового? Обычной складной электросамокат с подобными характеристиками стоит раза в 2 дешевле.
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11k
kaboza 20 минут назад
Хонда, ты опоздала орангутанг с хомяком это в 19-м сделали))
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19k
Robin Hood 24 минуты назад
Полку электропедерастов прибыло ...
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7k
М С Полчаса назад
Родился мертвый...
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11k
Vacony 43 минуты назад
были идиоты на самокатах, теперь на чемоданах....
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40
Косис Гудронис Час назад
Да уж, привод задний?
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Мало их б...ть на дорогах
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