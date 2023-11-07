Honda начала продажи своего электрического "чемодана" на колёсиках

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Японская Honda выпустила необычное средство индивидуальной мобильности — складной электрический скутер Motocompacto, способный выдержать ездока весом до 120 килограмм. Выполненный в форм-факторе тонкого чемодана габаритами 74×53.5×9.4 см скутер чистой массой 18.7 кг ускоряется до предельных 24 км/ч за 7 секунд и способен проехать до 19 км на полном заряде.
Установленный в переднем колесе электродвигатель мощностью 490 Вт (0.6 л. с.) питается от аккумулятора ёмкостью 6.8 ампер-часа. Встроенный зарядник позволяет наполнить энергией батарею до 100 % за 3.5 часа от бытовой сети. Масса водителя не должна превышать 120 кг, высота седла и руля регулируются.
Электроскутер поставляется с приложением для смартфона, предоставляющим владельцу информацию об уровне заряда, состоянии аккумулятора и другие полезные сведения, включая оптимальный маршрут поездки.
Motocompacto, являющийся идейным наследником скутера Motocompo из 1980-х, позиционируется как «транспорт последней мили» и идеально подходит для передвижения по центру города или студенческому кампусу. Небольшие размеры и уплощённый вид позволяют легко перевозить его в багажнике машины, в общественном транспорте и даже штабелировать в случае хранения.
Продажи новинки стоимостью 995 долларов США осуществляются через фирменный веб-сайт Honda и в дилерских центрах марки.
Электроскутер поставляется с приложением для смартфона, предоставляющим владельцу информацию об уровне заряда, состоянии аккумулятора и другие полезные сведения, включая оптимальный маршрут поездки.
Motocompacto, являющийся идейным наследником скутера Motocompo из 1980-х, позиционируется как «транспорт последней мили» и идеально подходит для передвижения по центру города или студенческому кампусу. Небольшие размеры и уплощённый вид позволяют легко перевозить его в багажнике машины, в общественном транспорте и даже штабелировать в случае хранения.
Продажи новинки стоимостью 995 долларов США осуществляются через фирменный веб-сайт Honda и в дилерских центрах марки.
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