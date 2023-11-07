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Тягач из кинофильма Форсаж выставили на продажу

Тягач из кинофильма Форсаж выставили на продажу

Автор:
07 ноября 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   тягач   форсаж   
1182
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Совсем недавно был пост о продаже автомобиля Nissan Skyline GT-R из к/ф Форсаж 4, а сейчас на аукционе Bring a Trailer идут торги за тягач Peterbilt, снимавшийся в спин-оффе «Форсажей» под названием «Хоббс и Шоу». Грузовик известен, к примеру, финальной сценой, в которой используется для «перетягивания каната» с вертолётом.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   тягач   форсаж   
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1  комментарий
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тов.Suhov 2 минуты назад
А Chevrolet Impala 1960 года у них случайно не продаётся..? На таком тоже было бы прикольно выехать.
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