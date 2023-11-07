Тягач из кинофильма Форсаж выставили на продажу

Эвакуатор построен с нуля и к марке Peterbilt имеет лишь опосредованное отношение. Тем не менее машину можно поставить на учёт и ездить на ней по дорогам общего пользования.



Эвакуатор с А-образной рамой крана и двухместной кабиной построен на базе Chevrolet Suburban образца 1983 года. Шасси дополнено многорычажной подвеской на койловерах King, дисковыми тормозами и 20-дюймовыми колёсами с внедорожной резиной на 40 дюймов.



В движение грузовик приводится обычным 6.2-литровым V8 от Chevrolet на 525 л. с., соединённым с 3-ступенчатым автоматом и задним мостом Currie Enterprises с блокируемым дифференциалом. Нарочито выставленные напоказ корпуса огромных турбокомпрессоров — муляж, как и вертикальные выхлопные трубы.



От Peterbilt для кастома позаимствована только кабина. Интерьер, как и шасси, собран с нуля. В нём установлены необычные ковшеобразные сиденья Beard и аналоговые приборы AutoMeter на алюминиевой панели.



После того как «Хоббс и Шоу» вышел в прокат, автомобиль использовали для нескольких рекламных акций, а в 2019 году он отошёл частному владельцу. С момента завершения строительства кастом проехал чуть более 3 тысяч километров, но общий пробег базового шасси неизвестен.



Продавец уверяет, что постройка эвакуатора обошлась в 285 тысяч долларов. Тем не менее, несмотря на уникальный статус автомобиля, предлагают за него сейчас лишь 27 тысяч. До конца торгов осталось около суток.