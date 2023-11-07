Калужские автозаводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в этом году

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что автомобильные заводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в конце этого года.
По его словам, для всех этих заводов определен вектор развития. Например, на заводе Volkswagen сборка автомобилей начнется в конце декабря. Совсем скоро на завод прибудут первые машинокомплекты. Какие автомобили там собираются выпускать, губернатор не уточнил.
На заводе «ПСМА Рус», принадлежащем концерну Stellantis и Mitsubishi, в скором времени тоже возобновится массовое производство автомобилей. В данный момент там уже выпускаются пробные партии машин.
Владислав Шапша: «Для всех заводов определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован».
На заводе «ПСМА Рус», принадлежащем концерну Stellantis и Mitsubishi, в скором времени тоже возобновится массовое производство автомобилей. В данный момент там уже выпускаются пробные партии машин.
Владислав Шапша: «Для всех заводов определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован».
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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БЫВШИЕ заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo в Калужской области возобновят работу в конце 2023 года. Об этом рассказал губернатор российского региона Владислав ЛАПША...
- Выпускать будут хз что, за хз сколько и хз как называться - пиз*деть не мешки ворочать, - добавил он.
https://lenta.ru/news/2023/11/04/zavods/https://lenta.ru/news/2023/11/04/zavods/