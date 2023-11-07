Калужские автозаводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в этом году

По его словам, для всех этих заводов определен вектор развития. Например, на заводе Volkswagen сборка автомобилей начнется в конце декабря. Совсем скоро на завод прибудут первые машинокомплекты. Какие автомобили там собираются выпускать, губернатор не уточнил.



На заводе «ПСМА Рус», принадлежащем концерну Stellantis и Mitsubishi, в скором времени тоже возобновится массовое производство автомобилей. В данный момент там уже выпускаются пробные партии машин.



Владислав Шапша: «Для всех заводов определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован».