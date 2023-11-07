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Калужские автозаводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в этом году

Калужские автозаводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в этом году

Автор:
07 ноября 2023 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2909
1
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что автомобильные заводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo возобновят работу в конце этого года.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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23  комментария
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20k
scorpick 2 часа назад
Линия она и есть линия. Думаю, без разницы, что на ней собирать, Вольво или Черри.
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1k
Котец Гнездовий 5 минут назад
Если китайская Jetta принадлежит FAW, они с двух ног зайдут на завод Volkswagen. И оборудование менять не надо. Тот же MQB...
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16k
Vital Idol 18 минут назад
а, вот как на Ленте...с некоторыми изменениями

БЫВШИЕ заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo в Калужской области возобновят работу в конце 2023 года. Об этом рассказал губернатор российского региона Владислав ЛАПША...

- Выпускать будут хз что, за хз сколько и хз как называться - пиз*деть не мешки ворочать, - добавил он.

https://lenta.ru/news/2023/11/04/zavods/https://lenta.ru/news/2023/11/04/zavods/
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9k
soar 23 минуты назад
А что, в автосалонах очереди? Нет, запуск заводов, это, конечно, здорово, только на какую категорию покупателей это расчитано?
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15k
Дядюшка Ау 24 минуты назад
Да-да. Вольво - это грузовики Урал. ВАГ - это черри. Это все же немного другое. Ну и цены...(сильно зацензурировано)
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Будут собираться Китайские авто... с ценником минимум + 2 000 000 к стоимости в Китае!
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682
MidMaster 59 минут назад
Свинота никак не может победить и поэтому можно?
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714
partners74 Час назад
у нас что , граждане -миллионеры??? автоваз -1.5млн, какойто китай , кореец киа вообще 3,54млн. вы чё, б,лять , совсем а.х.уе.ли???
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6k
alex Час назад
А что? Вполне вариант, вместо "Поло" "Москвич-П". Завод Continental в России будет выпускать покрышки под новой маркой, так и все другие смогут, формально все ушли, но всё есть. Эра Зеленских и Бидонов недолговечна. Ладно Бидон, но как Зеля до сих пор живой и непередознулся?
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14k
котегRUS 2 часа назад
в санкции наигрались ?
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