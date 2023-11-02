Разбитый Lamborghini из кинофильма "Волк с Уолл-стрит" хотят продать за 2 миллиона $

По данным аукционного дома, в съёмках использовались два Countach, но автомобиль-дублёр появляется на экране всего в двух сценах буквально на несколько секунд. Роль суперкара биржевого маклера Джордана Белфорта в подавляющем большинстве эпизодов играл именно этот Lamborghini. Повреждения он получил в знаменитой сцене, когда Белфорт в исполнении Ди Каприо, находясь под воздействием лекарств, пытается добраться домой.



По завершении съёмок этой сцены Countach не стали ремонтировать, сохраняя в неизменном виде как своего рода музейный экспонат. В состоянии «только что со съёмочной площадки» его и передадут покупателю. Кроме автомобиля и подтверждающих его подлинность документов, новый владелец получит экранный костюм Белфорта из той самой сцены, режиссёрское кресло и «хлопушку» с автографами Мартина Скорсезе, Ди Каприо и Марго Робби, а также две толстовки съёмочной группы.



В фильме использован Lamborghini Countach в исполнении 25th Anniversary — таких собрали всего 658. Модификация, разработанная при участии Горацио Пагани, отличалась главным образом переработанной аэродинамикой и считалась самой быстрой версией суперкара благодаря максимальной скорости 295 км/ч.



Примечательно, что суперкар-дублёр, который можно опознать по чуть иным бамперу и отделке салона, также выставят на аукцион, но несколько позже — RM Sotheby’s проведёт торги в начале декабря в Нью-Йорке. За этот Countach тоже рассчитывают выручить до двух миллионов долларов.