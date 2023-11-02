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Разбитый Lamborghini из кинофильма "Волк с Уолл-стрит" хотят продать за 2 миллиона $

Разбитый Lamborghini из кинофильма "Волк с Уолл-стрит" хотят продать за 2 миллиона $

Автор:
02 ноября 2023 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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В конце ноября на аукционе Bonhams в Абу-Даби выставят на торги разбитый Lamborghini Countach, на котором ездил Леонардо Ди Каприо в кинофильме Мартина Скорсезе - «Волк с Уолл-стрит». Примечательно, что за автомобиль планируют выручить 2 миллиона долларов или почти 187 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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