Chery в России начала продажи двух новых гибридных кроссоверов

Оба новых для российского рынка кроссовера оснащаются силовой установкой из трёх двигателей — ДВС и пары электромоторов. Развивают они 235 л.с. Оба кроссовера способны разогнаться до 180 км/ч, при этом Tiggo 8 проедет на электротяге 80 километров, Tiggo 7 — на два километра больше.



Суммарный запас хода в обоих случаях — около 1000 километров. Вседорожники способны обходиться 1,5–1,8 литра топлива на 100 километров пробега.



В обоих случаях гибриды выходят на российский рынок в единственной максимальной комплектации под названием Ultimate. Она предусматривает, в частности, кресла с электрорегулировками и вентиляцией, два 12,3-дюймовых дисплея в салоне, панорамную крышу, экокожу в салоне и камеры кругового обзора.



Гибридный Chery Tiggo 7 выходит на российский рынок впервые. Старшая модель ранее уже продавалась, но называлась Tiggo 8 Pro e+. Изменение названия связано с плановым рестайлингом: кроссоверу подкорректировали внешность и расширили комплектацию.



Флагманский вседорожник после обновления подорожал на 270 тысяч рублей — до 5 199 900 рублей, более доступная бензоэлектрическая модель оценена в 3 999 900 рублей. Это на 430 тысяч больше стоимости Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации.