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Chery в России начала продажи двух новых гибридных кроссоверов

Chery в России начала продажи двух новых гибридных кроссоверов

Автор:
01 ноября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
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В салонах российских дилеров Chery стартовали продажи двух гибридных кроссоверов — обновлённого Tiggo 8 Pro и нового Tiggo 7 Pro в версии Plug-in Hybrid с одинаковыми силовыми установками.
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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
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10  комментариев
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2k
Dimon Час назад
А где в России на таких ездить? В Москве и Питере? 75 % территории - это средняя полоса, Сибирь и Север. То есть зимой от -20 до - 50. Ну какой нафуй plug in или электрокар?
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79
Алексей Аксенов 51 минуту назад
Бесполезное барахло. Мало того, что оно только переднеприводное, так гибрид дороже нормальной полноприводной модели на столько, сколько он за весь срок службы на топливе не съэкономит.
А если за это время еще и что то по гибридной части сломается...
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
Китайцы молодцы
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
В ипотеку машины не продают, так что пох..
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7k
Андрей 2 часа назад
Ох, 5.2 миллиона за китайский автомобиль. Когда же я уже привыкну к этим ценам.
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