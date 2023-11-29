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Tesla устроит шоу по случаю вручению первых пикапов Tesla Cybertruck

Tesla устроит шоу по случаю вручению первых пикапов Tesla Cybertruck

Автор:
29 ноября 2023 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Американская компания анонсировала целое мероприятие по вручению первых пикапов Tesla Cybertruck. Мероприятие было анонсировано с помощью специального тизера и состоится уже завтра - 30 ноября.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Viktor Час назад
Бля, хоть бы показал этот гроб!

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