Tesla устроит шоу по случаю вручению первых пикапов Tesla Cybertruck

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«Мероприятие по доставке Cybertruck начнется около 13:00 по центральному времени в четверг. Я заметил, что мало кто думал, что это вечернее мероприятие», — написал Мартин Вьеча, глава отдела по связям с инвесторами Tesla в своем аккаунте. Это соответствует разумным часам как для восточного, так и для западного побережья (14:00 по восточному стандартному времени и 11:00 по тихоокеанскому времени соответственно), а также означает, что людям в Европе не придется ставить будильники на полночь или позже, поскольку мероприятие начнется. в 8 часов вечера Центральноевропейское время.Как вы, наверное, уже знаете, мероприятие по доставке Cybertruck будет транслироваться в прямом эфире, вероятно, на официальных каналах автопроизводителя в социальных сетях, включая X и YouTube.Мероприятие будет открыто исключительно для акционеров Tesla, выбранных посредством онлайн-розыгрыша. Помимо розыгрыша, акционеры Tesla также имели возможность получить билеты через реферальную программу Tesla за 30 000 кредитов. Стоит отметить, что каждый билет дает возможность пригласить одного гостя. Производитель электромобилей заявляет, что рассчитывает принять «ограниченное число акционеров лично».Тем временем Tesla снова снижает стоимость электромобилей в США. Такой шаг не стал большой неожиданностью. По всей видимости компания хочет уложиться в намеченный план продаж по итогам года.