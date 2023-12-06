Кто быстрее - Tesla Cybertruck или Hummer EV ?

Тягово-скоростные возможности электропикапа Tesla Cybertruck раскрылись в ходе премьеры, когда было продемонстрировано, как он с лёгкостью обставил Porsche 911 в драг-рейсинге, буксируя за собой ещё один 911. Теперь за эксперименты взялись СМИ и блогеры. Британская площадка Carwow свела Cybertruck (845 л. с. и 930 Нм) с действующим чемпионом по ускорению среди электрических пикапов Hummer EV (1000 л. с. мощности при 1485 Нм крутящего момента).

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