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Кто быстрее - Tesla Cybertruck или Hummer EV ?

Кто быстрее - Tesla Cybertruck или Hummer EV ?

Автор:
06 декабря 2023 13:08
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Hummer EV   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   драг   машина   
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Тягово-скоростные возможности электропикапа Tesla Cybertruck раскрылись в ходе премьеры, когда было продемонстрировано, как он с лёгкостью обставил Porsche 911 в драг-рейсинге, буксируя за собой ещё один 911. Теперь за эксперименты взялись СМИ и блогеры. Британская площадка Carwow свела Cybertruck (845 л. с. и 930 Нм) с действующим чемпионом по ускорению среди электрических пикапов Hummer EV (1000 л. с. мощности при 1485 Нм крутящего момента).

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Метки: Cybertruck   Hummer EV   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   драг   машина   
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2  комментария
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Шурман Полчаса назад
Жалкое на топ гир . Не смогут они повторить то что было .
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Совранский Полчаса назад
Зачем пикапу такой разгон до сотни?))
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