Tesla Cybertruck для эксперимента загнали в большую лужу

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Первые владельцы Tesla Cybertruck продолжают испытывать электрические пикапы в различных условиях. На этот раз проверке подвергли режим для штурма водных преград под названием Wade Mode. При его активации увеличивается до предела дорожный просвет и нагнетается принудительное давление в аккумуляторной батарее, на что требуется до 10 минут. Активна функция, к слову, только 30 минут.
Ответственны за серию независимых тестов Cybertruck ведущие YouTube-канала TechRax. В ходе заездов они гоняли электрический пикап по затопленным водой отрезкам дороги, постоянно увеличивая глубину брода. Испытания завершились успешно — во всех случаях машина сохраняла подвижность и управляемость, а салон оставался сухим.
Тем не менее без огрехов не обошлось. Поток воды отсоединил мягкий подкрылок и заглушку заднего бампера. Однако главным неприятным сюрпризом стали переставшие работать сенсорные кнопки управления крышкой кузова и откидным бортом. Похоже, что с герметизацией пульта в Tesla просчитались.
Тем не менее без огрехов не обошлось. Поток воды отсоединил мягкий подкрылок и заглушку заднего бампера. Однако главным неприятным сюрпризом стали переставшие работать сенсорные кнопки управления крышкой кузова и откидным бортом. Похоже, что с герметизацией пульта в Tesla просчитались.
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всё, вроде, работает.
чего ещё надо?
кайфуйте..
Там глубина - до середины колеса, и если бы не на скорости ехал, то и волну перед собой бы не поднимал.
Во-вторых более интересно, что будет с электрикой дальше. Через месяца 2-3.