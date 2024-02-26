Tesla Cybertruck для эксперимента загнали в большую лужу

Ответственны за серию независимых тестов Cybertruck ведущие YouTube-канала TechRax. В ходе заездов они гоняли электрический пикап по затопленным водой отрезкам дороги, постоянно увеличивая глубину брода. Испытания завершились успешно — во всех случаях машина сохраняла подвижность и управляемость, а салон оставался сухим.



Тем не менее без огрехов не обошлось. Поток воды отсоединил мягкий подкрылок и заглушку заднего бампера. Однако главным неприятным сюрпризом стали переставшие работать сенсорные кнопки управления крышкой кузова и откидным бортом. Похоже, что с герметизацией пульта в Tesla просчитались.