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Tesla Cybertruck для эксперимента загнали в большую лужу

Tesla Cybertruck для эксперимента загнали в большую лужу

Автор:
26 февраля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   
2597
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Первые владельцы Tesla Cybertruck продолжают испытывать электрические пикапы в различных условиях. На этот раз проверке подвергли режим для штурма водных преград под названием Wade Mode. При его активации увеличивается до предела дорожный просвет и нагнетается принудительное давление в аккумуляторной батарее, на что требуется до 10 минут. Активна функция, к слову, только 30 минут.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   
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12  комментариев
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6k
Hugo_RnD 4 часа назад
следующий этап - какой толщины дерево можно сломать передним бампером на скорости 60км/ч...
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7k
мемфрид 40 минут назад
Это такие рычаги у него?
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7k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Идиотизм.
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938
AlexWoyz 2 часа назад
нормально поплавал.
всё, вроде, работает.
чего ещё надо?
кайфуйте..
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59k
turyst 2 часа назад
Пф-ф!
Там глубина - до середины колеса, и если бы не на скорости ехал, то и волну перед собой бы не поднимал.
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42k
Сергей 2 часа назад
А почему у этого зубила колёса круглые, это непорядок, нарушают весь дизайн.
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15k
Vital Idol 3 часа назад
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1k
Вир Норин 3 часа назад
А что будет если не уложиться в таймаут 30мин.? Карета превратится в тыкву :)
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11k
MPEG-8 4 часа назад
Ну да, серьёзные испытания.
Ну да, серьёзные испытания.Посмотреть
Ну да, серьёзные испытания.
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8k
tamin 4 часа назад
Ну нет, не то. Во-первых он своим бампером разгонял воду. А в стоячей воде там было не все так страшно. Т.к. воздухозаборника там нет, то и страшного ничего не могло произойти. Хотя из серии небольшие лужироехал, выполнено. Но не уровень джиперских приключений.
Во-вторых более интересно, что будет с электрикой дальше. Через месяца 2-3.
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26k
Сибиряк 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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