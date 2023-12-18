Благодаря утечке стали известны цены на запчасти для Cybertruck

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В частности, стоимость выполненного единым блоком огромного стеклоочистителя составляет 165 долларов США, тогда как для фордовских пикапов данное удовольствие обойдётся всего в 42 доллара (щётка + рычаг). Цена ветрового стекла Cybertruck — 1900 долларов, аж вчетверо дороже чем у F-150. Кошмар на первый взгляд.Тем не менее всему находится объяснение. Кибертраковский дворник пришлось разрабатывать с нуля, и делается он только для одной-единственной модели, отсюда и высокая цена. Что же до лобового стекла Cybertruck, то это ультратвёрдое Gorilla Glass, а вовсе не стандартный триплекс.Если же речь идёт о привычных, отработанных промышленностью узлах, то тут наблюдаются вполне сравнимые цены: 3300 долларов за рулевой привод Cybertruck и 2000 долларов за всю рейку в сборе для F-150, 200–260 долларов за боковое остекление машины Tesla против 395 долларов за окошко F-150 Lightning и т. д. Переднее крыло Cybertruck из толстенной нержавейки на удивление стоит всего 550 долларов, плюс бонусом никаких заморочек с лакокрасочным покрытием.Очевидно, что с точки зрения обслуживания и ремонта замена деталей Cybertruck обойдётся дороже, чем для более традиционных пикапов. Тем не менее разница в ценах не выглядит катастрофической. Да и потенциальные покупатели машины стоимостью около 100 тысяч долларов должны ожидать подобного исхода.