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Благодаря утечке стали известны цены на запчасти для Cybertruck

Благодаря утечке стали известны цены на запчасти для Cybertruck

Автор:
18 декабря 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   запчасти   машина   электромобиль   
766
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На днях стали известны цены на некоторые детали Tesla Cybertruck из фирменного каталога запчастей. Цены на запчасти Cybertruck внушают сдержанный оптимизм.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   запчасти   машина   электромобиль   
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4  комментария
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16k
Kostick Полчаса назад
какие на фиг крылья? до определенного предела, полученные повреждения будут смотреться как дизайнерский замысел)
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17k
Женя 3 минуты назад
Если русский понт дороже американского доллара,
Соответственно американский понт дороже русского (по курсу, примерно) в 100 раз.
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357
mosazer Полчаса назад
Автор, запятые наверное очень дорого сейчас стоят.. С третьего раза понял слова
"утечка стали"
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4k
Харон Полчаса назад
Понты стоят дорого...
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