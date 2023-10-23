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Езда по встречной полосе отправила 8 человек в больницу

Езда по встречной полосе отправила 8 человек в больницу

Автор:
23 октября 2023 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречная полоса   идиот   машина   
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В Кливленде, США в два часа ночи водитель выехал на скоростное шоссе на встречную полосу и допустил лобовое столкновение, в результате которого в больницу отправились восемь человек - пятеро взрослых и трое детей, самом младшему из которых - четыре месяца. Трое пострадавших в критическом состоянии, еще один - в тяжелом.

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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречная полоса   идиот   машина   
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2  комментария
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А.Берестенко 2 часа назад
А как это скажется на дорожную ситуацию в Подмосковье, например?
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3k
kuchipachi Час назад
после водителя, ехавшего по встречной, поразил еще чувак на серебристом авто, который промчался между битыми машинами
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