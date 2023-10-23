Езда по встречной полосе отправила 8 человек в больницу

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В Кливленде, США в два часа ночи водитель выехал на скоростное шоссе на встречную полосу и допустил лобовое столкновение, в результате которого в больницу отправились восемь человек - пятеро взрослых и трое детей, самом младшему из которых - четыре месяца. Трое пострадавших в критическом состоянии, еще один - в тяжелом.
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