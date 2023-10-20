Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии

"Водитель грузовика Scania с полуприцепом, ехавшего из Ходолана на улицу Павловицкую, вероятно, не уделял должного внимания вождению и въехал на железнодорожный переезд на красный свет. Впоследствии произошло столкновение с проходящим пассажирским поездом, следовавшим из Велька-Бистржице на главный вокзал Оломоуца", - отметили в полиции.



Теперь организатору мероприятия светит "тюремное заключение на срок от двух до восьми лет или штраф".