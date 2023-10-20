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Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии

Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии

Автор:
20 октября 2023 08:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Польша   Чехия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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Польские "профессионалы" держат марку. 65-летнему водителю из Польши предъявили обвинение в совершении по халатности преступления, представляющего общественную опасность. Ущерб на 30 миллионов крон (125 миллионов рублей), пострадали восемь человек - сам водитель грузовика, машинист и шесть пассажиров поезда.

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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Польша   Чехия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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Доктор Джонс Час назад
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24k
ЦСКА 2 часа назад
В яблочко! Прямо в топливный бак засадил!
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