Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии

1150
4
1
Польские "профессионалы" держат марку. 65-летнему водителю из Польши предъявили обвинение в совершении по халатности преступления, представляющего общественную опасность. Ущерб на 30 миллионов крон (125 миллионов рублей), пострадали восемь человек - сам водитель грузовика, машинист и шесть пассажиров поезда.
"Водитель грузовика Scania с полуприцепом, ехавшего из Ходолана на улицу Павловицкую, вероятно, не уделял должного внимания вождению и въехал на железнодорожный переезд на красный свет. Впоследствии произошло столкновение с проходящим пассажирским поездом, следовавшим из Велька-Бистржице на главный вокзал Оломоуца", - отметили в полиции.
Теперь организатору мероприятия светит "тюремное заключение на срок от двух до восьми лет или штраф".
Теперь организатору мероприятия светит "тюремное заключение на срок от двух до восьми лет или штраф".
Источник:
Ссылки по теме:
- УАЗик полетел, как игрушечный
- Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся
- Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП
- Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре
- Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле
Метки: Видео ДТП ЖД переезд Польша Чехия аварии авто авто аварии автомир автомобили машина профессионал
Новости партнёров
реклама