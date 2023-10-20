FISHKINET
Сообщество Аварии 7229 постов • 559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком?

Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком?

Автор:
20 октября 2023 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1244
4
1
19 октября в Петрозаводске в районе дома № 35 по Лососинскому шоссе 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ при развороте не пропустил едущий прямо автомобиль Шкода Октавия. В ДТП получила травмы 24-летняя пассажирка маршрутки, женщине назначено амбулаторное лечение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
242
Сергей Час назад
При чём здесь незнание ПДД?
На лицо проблемы со зрением или невнимательность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Мойша 55 минут назад
А притормозить нельзя было? Тем более что автобус практически уже проехал.
Если бы автобусы легковушки не пропускали бы, то на многих остановках автобусы бы стояли по четверть часа.
А этот ишак на легковушке пусть чинит своего ишака сам - кто сзади, тот и платит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Час назад
Это ишак аульный, он асфальт и светофор впервые увидел в городе. Какой с него спрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лучше нет подарочка, чем жена татарочка
Лучше нет подарочка, чем жена татарочка
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
Набирающие популярность в сообществах
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#люди#США#кино#криминал#фильм#знаменитости#преступление
#автомобили#в мире#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#факты#дети#Мемы#шоу бизнес
#автомир#интересно#интересное#ДТП#Прикол#забавно#подборка#суд#позитив#конфликт
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми УАЗик полетел, как игрушечный УАЗик полетел, как игрушечный Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще

На что жалуетесь?

Вернуться