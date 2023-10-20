Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком?

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19 октября в Петрозаводске в районе дома № 35 по Лососинскому шоссе 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ при развороте не пропустил едущий прямо автомобиль Шкода Октавия. В ДТП получила травмы 24-летняя пассажирка маршрутки, женщине назначено амбулаторное лечение.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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На лицо проблемы со зрением или невнимательность.
Просто провоцирует дтп.
От остановки на разворот, через три полосы заставляют ехать.
Если бы автобусы легковушки не пропускали бы, то на многих остановках автобусы бы стояли по четверть часа.
А этот ишак на легковушке пусть чинит своего ишака сам - кто сзади, тот и платит.