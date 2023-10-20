Автоинспекторы хитростью заставили пьяного водителя переставить машину, завели на него дело и поплатились

Инцидент произошёл июльским вечером в Красноярске. Мужчина возвращался с вечеринки домой на своей BMW пятой серии. Он был навеселе и ранее уже лишался прав за нетрезвое вождение, поэтому пользовался услугой "Трезвый водитель". Доехав до дома и попрощавшись с водителем, он вырубился в своей машине. Двигатель продолжал работать, это разозлило соседей и они вызвали полицию.

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