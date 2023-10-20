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Автоинспекторы хитростью заставили пьяного водителя переставить машину, завели на него дело и поплатились

Автоинспекторы хитростью заставили пьяного водителя переставить машину, завели на него дело и поплатились

Автор:
20 октября 2023 20:20
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   автоинспекторы   алкоголь   водитель   красноярск   превышение полномочий   провокация   
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Смекалистым лейтенантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл июльским вечером в Красноярске. Мужчина возвращался с вечеринки домой на своей BMW пятой серии. Он был навеселе и ранее уже лишался прав за нетрезвое вождение, поэтому пользовался услугой "Трезвый водитель". Доехав до дома и попрощавшись с водителем, он вырубился в своей машине. Двигатель продолжал работать, это разозлило соседей и они вызвали полицию.

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На место прибыли два автоинспектора (лейтенанты Николаев и Шинкаренко), которые разобравшись в ситуации, решили заработать лёгкую палку отличиться по службе. Они подговорили прохожего растолкать владельца машины и попросить переставить машину, которая мешает соседям, а сами спрятались за углом дома. И как только мужчина сел за руль и двинулся с места, выскочили на него с мигалками и потребовали прекратить пьяную езду.

Мужчину попросили дунуть в трубочку и, разумеется, алкотестер показал наличие алкоголя в крови водителя. На него составили административное дело, а следом и уголовное — за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.


О методах работы Николаева и Шинкаренко только через несколько месяцев узнали сотрудники собственной безопасности. Записи с видеорегистратора подтвердили, что автоинспекторы спровоцировали мужчину нарушить закон. И теперь фигурантами сразу двух уголовных дел стали сами полицейские. Против них возбудили дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и части 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложное показание свидетеля"). Обоим грозит до 10 лет колонии.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   автоинспекторы   алкоголь   водитель   красноярск   превышение полномочий   провокация   
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25  комментариев
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390k
Алексей 2 часа назад
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7k
perekrestok 18 минут назад
Хорошо бы реальные сроки этим гадам дали.
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2
Bresser Sky-watcher 18 минут назад
Очень по похожей схеме прав лишился и не было тогда регистраторов.
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47
Иван Помидоров 19 минут назад
Похожий случай был у нас в начале нулевых на кольце. Раньше там ночевало много машин. Сейчас нельзя. Вот как-то вечером в пятницу припарковались на кольце мужички и тихо прибухивали в машине. Подъехали два таких ухаря и говорят что вы мол мешаете проезду. Перепаркуйтесь в ближайшем дворе. Но мужички оказались не промах. Они вышли из машины и затолкали её руками до ближайшего двора. У гайцов случился облом...
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151
Kostiantyn Yeryhin Полчаса назад
Ахахахха) Судьба Злодейка)
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2k
Mikhail Полчаса назад
давно уже надо добавлять статью "организация преступления с целью наказания вовлеченных лиц", либо использовать это как отягчающее в статье "превышение должностных".
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8k
mbr 38 минут назад
Ну вообще то представители власти за такое должны наказываться предельно жёстко, по сравнению с обычными гражданами.
И это будет справедливо и по закону.
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5k
Горожанин 41 минуту назад
"Смекалистым лейтенантам грозит до 10 лет лишения свободы".
--------------


Юмор на Фишках - ценность. Плюс)
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12k
Андрей Ма-С 43 минуты назад
да какая разница попросили или нет, пьяный не садись за руль даже перегнать на три метра.
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3k
Trilik 50 минут назад
Знакомый дальнобойщик в Орле ночью "проскочил" нужный поворот и стал "на аварийке". Подъехали такие же "мусора" и сказали, что покажут дорогу, типа едь за нами. Итог: поводили моего знакомого под пару запрещающих знаков, через сплошную, развернули через трамвайные пути и показали потом ему запись с видео регистратора со словами : " смотри, чё ты натворил...". 20000 рубликов и разошлись без протокола...
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71k
Пётровыч 55 минут назад
Ого, полицейская система немного сломалась, но не переживайте, её починят.
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1k
lafonten Час назад
ACAB!
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15k
Александр Час назад
Приёмчик старенький, а если бы не современные технологии, в виде всяких регистраторов, "терпел" бы мужик "по закону"... А менты - как говАривали в СА наши "отцы-командиры после залётов": "Ты (ч)удак и долбо.й.об, не только по тому, что совершил, а по тому, что попался..."
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6k
Трям Час назад
Подвесить обоих мусоров за яйца и бить палками 2 часа!
А то придумали всякие ДО 10 лет...
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76k
Viktor Час назад
Этот ментовской, вернее мусорской "приём" давно известен, лично у меня два кореша так подгорели:
1. Собралась компашка на природе выпить закусить, ну разложились, шашлык-башлык там и прочее. В разгар подъезжают легавые - ребят, уж больно тачка ваша неудобно стоит, сдвиньте на три метра влево. Дальше по сценарию из поста.
2. Сидел дружбан в баре, недалеко от дома, пивасиком баловался - заходят те же, чья машина такая-то, ну типа моя. Вы знаете, что она в зоне знака стоит, уберите пожалуйста, иначе оштрафуем. Ему бы сказать - штрафуйте, а он полез убирать, финал такой же.
Оба случая окончились лишением.
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5k
Sanar 2 часа назад
Старая история, не было там ни какого "трезвого водителя", тело в говнину уехало из кабака и благополучно добралось до дома и пустило слюни, гайцов вызвали когда оно уже уехало, жильцы только скорректировали гайцов, это всё в защиту регулярного синяка за рулём тёрлось уже позже.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
До 10-ти лет...
Ща помру со смеху!

Даже несмотря на то, что дело получило какую-то огласку, вангую, что максимум по году условно на душу населения, с запретом занимать определённые должности на три дня.
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