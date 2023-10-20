Автоинспекторы хитростью заставили пьяного водителя переставить машину, завели на него дело и поплатились

Смекалистым лейтенантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл июльским вечером в Красноярске. Мужчина возвращался с вечеринки домой на своей BMW пятой серии. Он был навеселе и ранее уже лишался прав за нетрезвое вождение, поэтому пользовался услугой "Трезвый водитель". Доехав до дома и попрощавшись с водителем, он вырубился в своей машине. Двигатель продолжал работать, это разозлило соседей и они вызвали полицию.
На место прибыли два автоинспектора (лейтенанты Николаев и Шинкаренко), которые разобравшись в ситуации, решили
заработать лёгкую палку отличиться по службе. Они подговорили прохожего растолкать владельца машины и попросить переставить машину, которая мешает соседям, а сами спрятались за углом дома. И как только мужчина сел за руль и двинулся с места, выскочили на него с мигалками и потребовали прекратить пьяную езду.
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Мужчину попросили дунуть в трубочку и, разумеется, алкотестер показал наличие алкоголя в крови водителя. На него составили административное дело, а следом и уголовное — за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
О методах работы Николаева и Шинкаренко только через несколько месяцев узнали сотрудники собственной безопасности. Записи с видеорегистратора подтвердили, что автоинспекторы спровоцировали мужчину нарушить закон. И теперь фигурантами сразу двух уголовных дел стали сами полицейские. Против них возбудили дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и части 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложное показание свидетеля"). Обоим грозит до 10 лет колонии.
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А здесь не только подготовка, но и подстрекательство и соучастие
И это будет справедливо и по закону.
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А то придумали всякие ДО 10 лет...
1. Собралась компашка на природе выпить закусить, ну разложились, шашлык-башлык там и прочее. В разгар подъезжают легавые - ребят, уж больно тачка ваша неудобно стоит, сдвиньте на три метра влево. Дальше по сценарию из поста.
2. Сидел дружбан в баре, недалеко от дома, пивасиком баловался - заходят те же, чья машина такая-то, ну типа моя. Вы знаете, что она в зоне знака стоит, уберите пожалуйста, иначе оштрафуем. Ему бы сказать - штрафуйте, а он полез убирать, финал такой же.
Оба случая окончились лишением.
Даже несмотря на то, что дело получило какую-то огласку, вангую, что максимум по году условно на душу населения, с запретом занимать определённые должности на три дня.