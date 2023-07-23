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В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей

В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей

Автор:
23 июля 2023 18:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   автобус   водитель   дорога   красноярск   разборка   
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Только вот непонятно - кто же из них виноват?

В Красноярске есть пляжный парк «Прищепка». Возле него довольно узкая дорога, плюс там постоянно паркуют машины на обочине. Из-за этого - пробки и конфликты.

В одном из таких «замесов» против своей воли поучаствовал водитель автобуса. Он ехал в сторону города и повстречался с мужчиной на Peugeot, тот наотрез отказался уступать дорогу. После перепалки, вытащил шофёра из автобуса и устроил «разборки», в которых, кстати, отхватил. А в это время автобус покатился и зацепил 5 автомобилей.

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Метки: Видео   ДТП   автобус   водитель   дорога   красноярск   разборка   
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