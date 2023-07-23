В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей

В Красноярске есть пляжный парк «Прищепка». Возле него довольно узкая дорога, плюс там постоянно паркуют машины на обочине. Из-за этого - пробки и конфликты.

В одном из таких «замесов» против своей воли поучаствовал водитель автобуса. Он ехал в сторону города и повстречался с мужчиной на Peugeot, тот наотрез отказался уступать дорогу. После перепалки, вытащил шофёра из автобуса и устроил «разборки», в которых, кстати, отхватил. А в это время автобус покатился и зацепил 5 автомобилей.