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Наезд на первоклассницу на пешеходном переходе

Наезд на первоклассницу на пешеходном переходе

Автор:
20 марта 2024 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Усть-Кут   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Усть-Куте Иркутской области 53-летний водитель Мицубиси Паджеро наехал на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок отделался ушибами.
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Метки: Видео   ДТП   Усть-Кут   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
Бл, старый тормозной дибилоид... вообще реакции нет
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Dima dima423 2 часа назад
Да на тормоз то он вовремя нажал, вот только машина не остановилась! Причин тут две, во-первых скользко, собственно из-за этого и девочка упала, а не отпрыгнула на обочину, во-вторых вызывает вопрос к состоянию резины, уж очень у нас любят идиоты на этом экономить!
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25k
Скептик-материалист 21 минуту назад
В детских садиках и школах надо обязательно учить детишек переходить дорогу - ждать, пока остановятся автомобили и только после этого переходить.
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7k
alex 54 минуты назад
телефонный 3.14дорас
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Один вопрос! Куда этот тупорылый олень ехал? Куда!!!!
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7k
ДеониS 2 часа назад
Дебила кусок
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