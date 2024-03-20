Наезд на первоклассницу на пешеходном переходе

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В Усть-Куте Иркутской области 53-летний водитель Мицубиси Паджеро наехал на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок отделался ушибами.
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Метки: Видео ДТП Усть-Кут аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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