3 ДТП на одном перекрёстке в Анапе

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Полиция Анапы опубликовала видео с одного и того же перекрёстка, где произошло 3 ДТП. Основная причина аварии - несоблюдение правил дорожного движения, а именно - светофора. Одни начинают движение ещё на красный, а вторые летят уже на красный.
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Метки: Анапа Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина перекрёсток пешехода сбили ремень безопасности светофор
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Русский приезжает на Кавказ, садится в такси, едет. Видит красный свет на светофоре у перекрестка. А таксист пролетает на красный. Русский ему испуганно:
- Ты что делаешь, нас же арестовать могут.
Грузин:
- Зато как джигит пролетел!
Едут дальше. Русский смотрит, снова перекресток и опять красный свет, и опять грузин не остановился.
Русский опять:
- Ты что делаешь, мы же разбиться могли.
Грузин ему:
- Зато как джигит пролете!
Едут дальше. Русский видит перекресток, а на светофоре зеленый свет, а грузин взял и остановился. Русский спрашивает у грузина:
- Ты зачем остановился?
Грузин ему показывает направо и говорит:
- Ща оттуда джигит пролетит!