3 ДТП на одном перекрёстке в Анапе

Полиция Анапы опубликовала видео с одного и того же перекрёстка, где произошло 3 ДТП. Основная причина аварии - несоблюдение правил дорожного движения, а именно - светофора. Одни начинают движение ещё на красный, а вторые летят уже на красный.

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