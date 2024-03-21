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3 ДТП на одном перекрёстке в Анапе

3 ДТП на одном перекрёстке в Анапе

Автор:
21 марта 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Анапа   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   пешехода сбили   ремень безопасности   светофор   
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Полиция Анапы опубликовала видео с одного и того же перекрёстка, где произошло 3 ДТП. Основная причина аварии - несоблюдение правил дорожного движения, а именно - светофора. Одни начинают движение ещё на красный, а вторые летят уже на красный.
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Метки: Анапа   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   пешехода сбили   ремень безопасности   светофор   
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13  комментариев
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326
Dima Час назад
Пользуясь случаем, хочу передать привет краснодарским водителям! Однажды ездил к вам на своём авто, больше в жизни ни на своей машине не поеду, ни услугами такси у вас пользоваться не буду! Такое ощущение, что вы когда за руль садитесь, у вас одно полушарие мозга (при его наличии!), тупо отключается!
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7k
satra 22 секунды назад
На самом деле решается регулировкой светофора. В Москве есть места где всем горит красный секунд 5-7. Как раз из-за таких вот торопыг и проскакунов.
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45k
SinigamiRuuk 7 минут назад
Особенно нравятся непристёгнутые...
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6k
Wadim Полчаса назад
напомнило

Русский приезжает на Кавказ, садится в такси, едет. Видит красный свет на светофоре у перекрестка. А таксист пролетает на красный. Русский ему испуганно:
- Ты что делаешь, нас же арестовать могут.
Грузин:
- Зато как джигит пролетел!
Едут дальше. Русский смотрит, снова перекресток и опять красный свет, и опять грузин не остановился.
Русский опять:
- Ты что делаешь, мы же разбиться могли.
Грузин ему:
- Зато как джигит пролете!
Едут дальше. Русский видит перекресток, а на светофоре зеленый свет, а грузин взял и остановился. Русский спрашивает у грузина:
- Ты зачем остановился?
Грузин ему показывает направо и говорит:
- Ща оттуда джигит пролетит!
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3k
Вовака 36 минут назад
Анапа обезьяний город, куда не плюнь армяне, кули вы хотите?
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130
Ли Харви Освальд 37 минут назад
Кубаноиды во всей красе. Они как кавказоиды, только живут на равнине
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1k
Graboid Час назад
светофора не видно ..
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7k
Roman Час назад
Эх, запись бы из салона мерседеса!

Ссылка www.youtube.com
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61k
dima423 Час назад
Все легко решается установкой лежачих полицейских в таких опасных местах)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1261 пост (1278 в горячем)

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