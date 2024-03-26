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Впечатал пешехода в стену дома

Впечатал пешехода в стену дома

Автор:
26 марта 2024 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Вчера вечером в Новосибирске на улице Ватутина 72-летний мужчина на Тойоте Хайлендер задним ходом влетел в подъезд из которого в это время выходили мужчина и женщина. Пострадавшую, но живую 68-летнюю женщину госпитализировали. В полиции пояснили, что водитель перепутал педали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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8  комментариев
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8k
Neo 57 минут назад
Педали он перепутал! На}{уй тогда за руль лезть, если ты такой 36@н@т?!
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21k
Александр Минуту назад
Жду адептов недостаточного вращения головой у пешехода
Что они в этой ситуации приплетут той бабке
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−5
61k
dima423 Час назад
вот дебил старый...
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11k
Дмитрий Час назад
Мега до....ёб!
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12k
Ligov Час назад
Ну и идиот...((
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10k
SuperTroll Час назад
Епатьколотить! Там тетку дверь случаем не разрубило?
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6k
Григорий 2 часа назад
72 года, какие права? оно уже не понимает куда машина едет.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1280 постов (1296 в горячем)

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