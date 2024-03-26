Впечатал пешехода в стену дома

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Вчера вечером в Новосибирске на улице Ватутина 72-летний мужчина на Тойоте Хайлендер задним ходом влетел в подъезд из которого в это время выходили мужчина и женщина. Пострадавшую, но живую 68-летнюю женщину госпитализировали. В полиции пояснили, что водитель перепутал педали.
Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего (ст. 12. 24 КоАП РФ).
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Что они в этой ситуации приплетут той бабке